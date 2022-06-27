Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов
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Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов

Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов

Вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил разработать и реализовать механизмы стимулирования отечественных производителей активных фармацевтических субстанций. 

В частности, предлагается ввести льготное кредитование, выделение грантов, налоговые льготы, компенсацию расходов на энергоносители и субсидирование инфраструктурных вложений фармацевтических компаний. Обращение с этой инициативой Владислав Даванков направил главе правительства Михаилу Мишустину.


"Такая господдержка действовала до 2019 года и зарекомендовала себя как эффективный механизм поддержки фарминдустрии в стране. Сейчас субсидии в фармацевтической промышленности дают только производителям готовых лекарственных препаратов. Это обрубает поддержку всей цепочки фармпроизводства, – уверен зампред Госдумы. – В итоге отечественная промышленность на 75-80% зависит от субстанций, произведенных за рубежом".

Среди первоочередных мер Даванков предложил кабинету министров внести изменения в постановление правительства, которым предусмотрена поддержка в виде субсидий в фармацевтической промышленности только производителям готовых лекарственных препаратов, распространив его действие на производителей активных фармацевтических субстанций.

Даванков считает независимость от импорта и помощь отечественным производителям особенно важным вопросом для российской экономики и продолжит координировать вопрос введения дополнительных мер поддержки.

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По материалам: uposters.ru

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