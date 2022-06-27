Владелец российских автозаводов продал компанию

Вадим Карасев

«Ъ»: основатель «Соллерс Авто» Вадим Шевцов продал автоконцерн своим сотрудникам

Основатель «Соллерс Авто» Вадим Шевцов продал концерн и полностью вышел из автомобильного бизнеса. Новым владельцем 76,7 процента акций стала копания «Альтер Инвест», основанная менеджментом предприятия. Об этом со ссылкой на источники, близкие к «Соллерсу» сообщает «Коммерсантъ».

Сделка была закрыта 24 июня. «Альтер Инвест» на 39,5 процента принадлежит главе УАЗ и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову, на 35,5 процента — гендиректору «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николаю Соболеву (возглавил зарегистрированную 17 июня компанию), на 20 процентов — заместителю гендиректора «Соллерс Авто» Зое Каике, на 5 процентов — заместителю гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесеню.

Собеседник издания объяснил, что Швецов продал заводы своим сотрудникам из-за необходимости смены вектора развития. Ранее «Соллерс» ориентировался на совместные предприятия с иностранными производителями, но в условиях геополитических проблем такая модель больше не актуальна.

Основным активом концерна является УАЗ, а совместные предприятия у него созданы с Ford, Isuzu, Mazda и Заволжским моторным заводом. Эксперты отмечают, что будущее компании неопределенно, так как какое-то сотрудничество с иностранными производителями ей необходимо. Кроме того, необходимо как-то решать проблему обновления модельного ряда УАЗ.

Уход Шевцова объясняют усталостью от неопределенности в российском автопроме, а также нежеланием тратить время и силы на решение возникших проблем и изменение стратегии.

В настоящее время большинство российских автозаводов испытывают проблемы и не могут полноценно возобновить производство в связи с отказом от сотрудничества иностранных партнеров и нехваткой комплектующих. «АвтоВАЗ» спустя более двух месяцев простоя начал выпуск lada Granta в существенно урезанном варианте — без автоматической коробки передач, системы АБС и ряда других опций. В июле и августе завод может возобновить выпуск еще двух моделей. В свою очередь, первый в России завод по выпуску иномарок, калининградский «Автотор», предложил сотрудникам отправиться на сбор клубники, голубики и ягод.