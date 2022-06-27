Возлюбленная Павла Прилучного взяла фамилию мужа

По слухам, актер Павел Прилучный тайно женился. 34-летний артист и 26-летняя Зепюр Брутян стали мужем и женой. Актриса взяла фамилию телезвезды. Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» женился во второй раз. Сегодня это стало известно благодаря опубликованному документу. В базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Прилучная Зепюр Аршаковна. «Смена названия ИП — обязательная процедура после смены фамилии. Оформление документов занимает в среднем около полутора месяцев. Таким образом, в мае актеры действительно стали мужем и женой», — сообщает «КП».Примечательно, что Агата Муцениеце через два года после развода продолжает носить фамилию бывшего мужа. В базе ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) ведущая шоу «Голос. Дети» записана как Агата Прилучная. Партнерша Александра Робака в комедии «Честный развод» недавно попросила поклонников не оскорблять Мирославу Карпович. Новая возлюбленная Павла Прилучного в конце мая засветила его обручальное кольцо. Зепюр вместе с мужем провели медовый месяц на Маврикии. Затем актриса сериала «В клетке-2» вместе с мужем и его детьми от первого брака отдохнули в Турции. Муцениеце объяснила, почему отправила дочь и сына на этот курорт.