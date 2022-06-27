Вслед за вредной мухой из Азии в Америку перебрались ее злейшие враги

Вадим Карасев

Новую надежду принесло садоводам Северной Америки исследование энтомологов, обнаруживших в канадской провинции Британская Колумбия два вида наездников, личинки которых паразитируют на дрозофиле Судзуки (Drosophila suzukii) — опасном инвазивном вредителе фруктовых и ягодных растений.

Если прочие фруктовые мушки дрозофилы откладывают яйца в перезрелые и уже загнивающие плоды, поэтому не наносят существенного урона сельскому хозяйству, то самка Drosophila suzukii, используя свой покрытый зубчиками яйцеклад, протыкает кожицу обычных плодов, и ее личинки поедают их изнутри. К тому же область плода вокруг укола становится мягкой и быстро загнивает. Список плодов, в которых могут расти личинки, весьма велик: виноград, вишня, малина, ежевика, черника, персики, клубника — всего 84 вида растений 19 различных семейств.

Родина мухи — Япония, живет она также в Китае и Корее, но в 1980-х годах она перебралась и на Гавайские острова, с 2008 года начала распространяться по США, а на следующий год уже уничтожила около 25 % урожая вишни в Калифорнии, причем в ряде хозяйств урожай был уничтожен на 100 %. С тех пор ежегодный ущерб сельским хозяйствам США от дрозофилы Судзуки оценивается в 700 миллионов долларов. Помимо США, муха проникла в Канаду и Мексику.

Распространяется дрозофила Судзуки и в Старом свете. В 2008 году она появилась во Франции (к настоящему времени в зону ее распространения попали Парижский бассейн, Пикардия, Лотарингия, Эльзас, Корсика), где она наносит серьезный ущерб и виноградникам, и плантациям клубники. В 2010-е годы к списку стран, куда прорвалась эта муха, добавились Австрия, Хорватия, Бельгия, Словения, Швейцария, Италия, Испания, Великобритания, Германия, Венгрия, Нидерланды, Черногория, Румыния, Босния и Герцеговина, Греция, Польша, Чехия, Болгария и Кипр. В 2014 году ее нашли в Турции, а в 2015 — в Иране. В России, в окрестностях Сочи, дрозофила Судзуки попадалась в ловушки энтомологов в 2017 и 2020 годах.

Радостная новость состоит в том, что, как обнаружили ученые из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады, Министерства сельского хозяйства Британской Колумбии, Университета Британской Колумбии и Министерства сельского хозяйства США, на юго-западе Британской Колумбии на личинках дрозофилы Судзуки паразитируют два вида наездников: Leptopilina japonica и Ganaspis brasiliensis (оба из семейства Figitidae), которые связаны с мухой в ее естественном азиатском ареале. Уровень зараженности мух в Канаде оказался не ниже, чем в Азии. Наездник Leptopilina japonica впервые попал в энтомологическую ловушку на территории Северной Америки в 2020 году в штате Вашингтон, Ganaspis brasiliensis был обнаружен в прошлом году в том же штате на дикой ежевике, и с тех пор у специалистов появилась надежда, что враги дрозофилы Судзуки приживутся на новом континенте. Нынешнее исследование показывает, что эта надежда оправдывается.

Авторы работы указывают, что данные виды наездников могут быть использованы в качестве биологического средства контроля дрозофилы Судзуки и в других странах, куда она успела проникнуть.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Entomology.