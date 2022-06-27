Выездные комиссии Томского политеха работают в Иркутской области
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Выездные комиссии Томского политеха работают в Иркутской области

Выездные комиссии Томского политеха работают в Иркутской области

Выездные приемные комиссии Томского политеха начали работу в 44 городах России и стран ближнего зарубежья. Выездной прием документов возобновлен после двухлетнего перерыва в связи с пандемией. Ознакомиться с адресами и графиком работы комиссий можно по ссылке. В Иркутской области комиссии работают в Ангарске и Братске.

Сотрудники Томского политехнического университета принимают документы у выпускников Иркутской и Новосибирской областей, Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Алтайского и Красноярского края, Республик Алтай и Саха, Ханты-Мансийского автономного округа. Также приемные комиссии работают в городах Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Документы принимаются на обучение в бакалавриате, специалитете и магистратуре.

Напомним, что на предстоящий учебный год в ТПУ открыто 3 316 бюджетных мест на очную форму обучения. У поступающих на выбор 35 направлений бакалавриата и специалитета и 33 — магистратуры.

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По материалам: irk

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