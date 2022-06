WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT

Среди ориентированных на криптовалюты хедж-фондов растет число коротких позиций по стейблкоину USDT на фоне негативных явлений на рынке и коллапса экосистемы Terra. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, месяцем ранее традиционные хедж-фонды торговали в шорт через сервис Genesis Global Capital. Глава отдела институциональных продаж компании Леон Маршалл оценил эти сделки в «сотни миллионов» долларов.

«Произошел настоящий всплеск интереса со стороны традиционных хедж-фондов, которые присматриваются к Tether и пытаются его продать», — отметил он.

Согласно Genesis, динамика начала прослеживаться после краха алгостейблкоина UST. На фоне турбулентности рынка USDT кратковременно отклонился от привязки к доллару США. В настояще время цена монеты держится на уровне $1, рыночная капитализация составляет ∽$67 млн (CoinGecko).

По словам Маршалла, некоторые хедж-фонды продают USDT «в качестве расчета на экономику в целом», поскольку ФРС идет по пути повышения ключевой ставки. Другие обеспокоены качеством активов в резервах «стабильной монеты».

В мае Tether Holdings Limited сообщила, что сократила обеспечение USDT в коммерческих ценных бумагах на 17%. Позднее компания опровергла слухи о доминировании в резервах китайских коммерческих бумаг.

Техдиректор Tether Паоло Ардоино в ответ на публикацию напомнил, что допускал попытки «некоторых хедж-фондов» вызвать дальнейшую панику на рынке.

2/ Tools: USDt/USD perps (the perfect attack vector that offers an asymmetric bet), spot short selling, DeFi pools unbalancing, ... Goal: create enough pressure, in the billions, causing ton of outflows to harm Tether liquidity and eventually buy back tokens at much lower price.

«Цель: создать достаточное давление в миллиардах долларов, что приведет к оттоку тонны средств и нанесению ущерба ликвидности Tether, чтобы в конечном итоге выкупить токены по гораздо более низкой цене», — написал он.

Ардоино подчеркнул, что за 48 часов Tether обработал 7 млрд платежей — в среднем 10% от общих активов. По его словам, это «практически невозможно даже для банковских учреждений».

«Tether также сократила обеспечение в коммерческих бумагах с ~$45 млрд до ~$8,4 млрд и намерена полностью отказаться от них в ближайшие месяцы», — заявил техдиректор компании.

8/

Tether also reduced its commercial paper exposure from ~45B to ~8.4B and is set to phase it out in full in the coming months. All the expiring CP have been rolled into US Treasury bills, and we'll keep going till CP exposure will be 0.

Tether portfolio is stronger than ever.