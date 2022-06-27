WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
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WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT

WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT


Среди ориентированных на криптовалюты хедж-фондов растет число коротких позиций по стейблкоину USDT на фоне негативных явлений на рынке и коллапса экосистемы Terra. Об этом пишет The Wall Street Journal.


По данным издания, месяцем ранее традиционные хедж-фонды торговали в шорт через сервис Genesis Global Capital. Глава отдела институциональных продаж компании Леон Маршалл оценил эти сделки в «сотни миллионов» долларов.


«Произошел настоящий всплеск интереса со стороны традиционных хедж-фондов, которые присматриваются к Tether и пытаются его продать», — отметил он.


Согласно Genesis, динамика начала прослеживаться после краха алгостейблкоина UST. На фоне турбулентности рынка USDT кратковременно отклонился от привязки к доллару США. В настояще время цена монеты держится на уровне $1, рыночная капитализация составляет ∽$67 млн (CoinGecko).


По словам Маршалла, некоторые хедж-фонды продают USDT «в качестве расчета на экономику в целом», поскольку ФРС идет по пути повышения ключевой ставки. Другие обеспокоены качеством активов в резервах «стабильной монеты».


В мае Tether Holdings Limited сообщила, что сократила обеспечение USDT в коммерческих ценных бумагах на 17%. Позднее компания опровергла слухи о доминировании в резервах китайских коммерческих бумаг.


Техдиректор Tether Паоло Ардоино в ответ на публикацию напомнил, что допускал попытки «некоторых хедж-фондов» вызвать дальнейшую панику на рынке.



«Цель: создать достаточное давление в миллиардах долларов, что приведет к оттоку тонны средств и нанесению ущерба ликвидности Tether, чтобы в конечном итоге выкупить токены по гораздо более низкой цене», — написал он.


Ардоино подчеркнул, что за 48 часов Tether обработал 7 млрд платежей — в среднем 10% от общих активов. По его словам, это «практически невозможно даже для банковских учреждений».


«Tether также сократила обеспечение в коммерческих бумагах с ~$45 млрд до ~$8,4 млрд и намерена полностью отказаться от них в ближайшие месяцы», — заявил техдиректор компании.



Он добавил, что компания не шла на риски, на которые решились «многие кредиторы и хедж-фонды».


18 июня сайт эмитента стейблкоина подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда Ардоино исключил влияние инцидента на возможность погашения позиций в USDT.


Напомним, Tether отказалась увольнять сотрудников, несмотря на неблагоприятную ситуацию на криптовалютном рынке.

# Экономика tether, институционалы, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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