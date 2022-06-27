Зеленский заявил о желании закончить боевые действия на Украине до конца года
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Зеленский заявил о желании закончить боевые действия на Украине до конца года

Зеленский заявил о желании закончить боевые действия на Украине до конца года

Киев хотел бы завершить боевые действия на территории Украины до конца года, чтобы успеть до наступления климатической зимы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения к лидерам стран «Большой семерки», передает РИА «Новости».

Зеленский выразил свою позицию в ответ на заявления о том, что украинский конфликт принял затяжной характер. При этом он подчеркнул, что несмотря на его желание скорейшего прекращения конфликта, «дипломатические методы применять пока рано».

Саммит G7 проходит в населенном пункте Эльмау на юге Германии. Ранее Заленский сообщил лидерам «семерки» о том, что время для переговоров с Россией «еще не пришло» и что Украина хотела бы их вести с позиции силы.

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По материалам: pnp.ru

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