Жена Дмитрия Тарасова была экстренно госпитализирована с сыном

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко с младенцем попала в больницу. В последнее время жене Дмитрия Тарасова не везет. Анастасия Костенко стала жертвой мошенника, которого прорекламировала из глупости, из-за чего получила шквал критики со стороны обманутых подписчиц. Однако, по словам модели, все это ерунда по сравнению с болезнью детей. А несколько часов назад многодетная мама сообщила в личном блоге, что ее сын, восьмимесячный Алексей, серьезно заболел. Дело дошло до того, что ее с ребенком забрала скорая. Что сейчас происходит с малышом, как он себя чувствует, неизвестно. Что касается Дмитрия Тарасова, то он в последние дни не выходит на связь со своей аудиторией и не делится подробностями личном жизни. Напомним, буквально на днях Анастасия Костенко попала в неприятную историю. Блогер не проверила рекламодателя и пропиарила в соцсети нечистого на руку продавца. После того как все выяснилось, Насте пришлось извиняться публично.«Последние события выбивают меня из колеи. На днях я написала, что меня обманули, приобретя рекламу на моей платформе под видом курса для заработка, но в итоге от моего имени начали разводить людей на деньги. Почитав диалоги, я пришла в дикий ужас от того, как женщины позволяют себя одурачить. Все эти дни мой менеджер пытается мирно вытрясти все деньги обратно, но нас продолжают водить за нос. И все бы ничего, если бы не тот факт, что я не призывала никого и ничего никому не переводить. Тем более брать кредиты (зачем?). Это не моя ответственность, так как я не могу контролировать каждого, кто купил рекламу, я даже не была в курсе, что происходило за моей спиной. Мне горько, что некоторые позволяют себе быть обманутыми и стараются переложить ответственность за свои шаги на чужих людей. И потом я писала, что в моем профиле, помимо личных рекомендаций, имеет место быть реклама. Угрозы и проклятия шлют мне день и ночь, а кто-то и вовсе радуется тому, с чем мне пришлось столкнуться. Ваши деньги — это ваши деньги, и только вы принимаете решение, что с ними делать. Наглый обманщик все просчитал от и до: начиная от типа моей аудитории заканчивая их обстоятельствами — наличие детей, желание увеличить свой доход. Искренне верю, что этого афериста схватят, он потеряет намного больше, чем приобрел, и пожалеет. Отныне ни одной рекомендации по заработку на моей странице не будет», — оправдывалась 28-летняя Костенко.