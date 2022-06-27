Житель Жигаловского района три месяца незаконно пользовался электричеством

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело в отношении жителя села Знаменка Жигаловского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что 32-летний мужчина, который являлся предпринимателем, незаконно присоединился к электрическим сетям. Он осуществил подачу электричества для работы техники в своей лесоперерабатывающей фирме.

Договор на потребление электроэнергии, а также документация на законное технологическое присоединение к электрическим сетям отсутствовали. Пользовался «чужим» электричеством мужчина с ноября 2021 года по январь 2022. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.