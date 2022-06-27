Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова

Ходили разные слухи о похоронах певца Юрия Шатунова. В Москве проходит второй день прощания с популярным исполнителем Юрием Шатуновым. На этот раз в траурном зале Троекуровского кладбища собрались родные и близкие артиста. А в воскресенье проводить в последний путь музыканта пришли тысячи его поклонников. Гроб с Шатуновым буквально утопал в белых розах — тех самых цветах, о которых так много лет пел Юра.Похоронят Шатунова во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище, на участке №24а. Недалеко от могилы артиста похоронены легендарные футболисты Виктор Понедельник и Федор Черенков. В 150 метрах с другой стороны — могила Сергея Супонева и генерала-разведчика Петра Ивашутина, пишет MSK1.RU.