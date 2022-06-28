10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали

1. Возникновение миров.

2. Фатальная семейная бессонница.

3. Синдром воплощенного присутствия.

4. Синдром интерметаморфоза.

5. Синдром бредового паразитоза.

6. Синдром Алисы в Стране чудес.

7. Аутосаркофагия.

8. Синдром множественной личности.

9. Кататонический синдром.

10. Гебефренический синдром.

Вы уже много раз слышали о депрессии, шизофрении и биполярном расстройстве личности, но что вам известно о фатальной семейной бессоннице или кататоническом синдроме.Возникновение миров из беспредметных чувств проявляется на ранних стадиях шизофрении и предшествует эпилептическим припадкам. Люди, которым довелось пережить подобное состояние, описывают его как ощущение блаженства и самопознания. Больные уверены, что постигли глубочайшие смыслы этого мира, но осознать они их могут только в том случае, если сознание способно связать их воедино.Заболевание передается по наследству. Впервые открыто в 1979 году итальянским врачом Игнацио Ройтером. Подвержены болезни итальянцы и италоамериканцы. Проявляется в возрасте 30-60 лет. Фатальная бессонница имеет 4 стадии. Поначалу у больного пропадает сон, ухудшается самочувствие, снотворные препараты не помогают. Затем из-за отсутствия сна у человека начинаются галлюцинации и панические атаки, потеря веса и в конце наступает деменция, после чего больной умирает. Продолжительность заболевания от полугода до двух лет. Неизлечимо.Первым синдром описал Карл Ясперс. Отличительной чертой синдрома является ощущение поблизости другого человека. Наблюдаются признаки синдрома как у психически больных людей, так и у здоровых. Если вы замечали подобное состояние у себя - не торопитесь ставить диагноз, так как оно может проявиться при продолжительном стрессе.При наличии синдрома человек убежден, что он изменился как физически, так и психически. Он уверен, что изменения произошли по причинам от него независящим и может доказать это. Длиться расстройство может на протяжении нескольких лет. Синдром интерметаморфоза пользуется большой популярность в кинематографе (к/ф "Любовь морковь", "Цыпочка" и др.).Более известен как синдром Экбома. В 1937 году его впервые описал шведский невролог Карл-Аксель Экбом. Человек страдающий синдромом бредового паразитоза убежден, что его тело кишит различными насекомыми. В качестве доказательств демонстрирует пораженные участки кожи. Чаще всего заболевание является симптомом другого расстройства, но иногда встречается как самостоятельное. Наиболее распространен синдром Экбома у женщин.Название синдрому дал психиатр из Британии Джон Тодд в честь известного произведения Льюиса Кэрролла “Приключения Алисы в Стране чудес”. Человек, страдающий синдромом Алисы в Стране чудес, воспринимает части своего тела больше или меньше, чем они есть на самом деле. Заболевание встречается у людей, страдающих головными болями, мигренью, эпилепсией.Расстройство очень редкое и опасное, характеризуется склонностью больного к самопоеданию. Но не всегда поедание собственной плоти приводит человека к смерти. Некоторые больные дают своему телу восстановиться, чтобы отведать вновь или можно употребить ту часть себя, отсутствие которой не повлечет смерть (например, отрубленные пальцы).В народе носит название "раздвоение личности". Расстройство, при котором больной не является единой личностью и кажется будто в теле одного человека живет несколько совершенно разных людей. Главным признаком болезни является способность переключаться с одной личности на другую. Происходит это неосознанно и чаще всего больной не помнит, что происходило когда "у руля" было одно из альтер эго. Также известны случаи когда одна из личностей не проявляла себя, но контролировала действия других. Как и синдром интерметаморфоза синдром множественной личности пользуется популярностью в кинематографе (к/ф "Сплит", "Шесть демонов Эмили Роуз" и др.).Двигательное расстройство, которое проявляется чрезмерным возбуждением больного или ступором. Первым кататонию описал немецкий психиатр Карл Людвиг Кальбаум в 1874 году как независимое психическое заболевание, а затем его коллеги Крепелин и Блейром установили что оно является признаком шизофрении. При проявлении кататонического возбуждения у больного наблюдается активная психическая деятельность, которая сопровождается двигательным и психическим возбуждением - неуместные гримасы, смешки, быстрая бессвязная речь. Кататонический ступор полностью противоположен возбуждению - заторможенные реакции на раздражение, вплоть до полной обездвиженности.Характеризуется синдром неуместными дурашливостью, надрывистым смехом, инфантильностью. Наблюдается синдром у больных кататоническими расстройствами, галлюцинациями, шизофренией и эпилепсией. Явные признаки расстройства можно наблюдать у главных героев фильма "Тупой и еще тупее".