13 плохих фильмов, которые были сняты лучшими режиссёрами современности

Даже у великих творцов случаются провалы! Почти все лучшие современные режиссёры имеют в своём послужном списке картину-изгоя, которую зрители и критики не приняли. Думаете у Спилберга такой нет? Или у сестёр Вачовски и братьев Коэнов? Предлагаем вам вспомнить режиссёрские проекты из их фильмографии, получившие самые низкие баллы на «КиноПоиске» и IMDb.

Причём мы постарались не брать те фильмы, в чьей провальности не совсем виноват именно режиссёр, как в случае с «Дюной» Дэвида Линча или «Чужим 3» Дэвида Финчера. Там скорее продюсеры наломали дров.

Итак, перед вами несколько фильмов-фиаско гениальных действующих режиссёров. Помнить их мы будем явно не за это.

Менее привычная жизнь (1997)

20th Century Studios

Режиссёр: Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «127 часов»).

КиноПоиск: 6.7; IMDb: 6.3.

Да здравствует Цезарь! (2016)

Universal Pictures

Режиссёры: Итан Коэн и Джоэл Коэн («Фарго», «Большой Лебовски», «Старикам тут не место»).

КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.3.

А знаете, какой был в этом фильме состав актёров? Джош Бролин, Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум, Фрэнсис Макдорманд и Джона Хилл. Что могло пойти не так?

Мрачные тени (2012)

Warner Bros.

Режиссёр: Тим Бёртон («Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Бэтмен» (1989), «Сонная лощина», «Крупная рыба» и ещё несколько более удачных фильмов с Джонни Деппом).

КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.2.

Ной (2014)

Paramount Pictures

Режиссёр: Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Чёрный лебедь», Боец»).

КиноПоиск: 6.6; IMDb: 5.8.

Оз: Великий и Ужасный (2013)

Walt Disney Studios Motion Pictures

Режиссёр: Сэм Рейми (трилогия «Зловещие мертвецы» и фильмы о человеке-пауке с Тоби Магуайром).

КиноПоиск: 6.3; IMDb: 6.3.

Вес воды (2000)

Lionsgate Films

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу («На гребне волны», «К-19», «Повелитель бури»).

КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.

Кэтрин Бигелоу, между прочим, является первой женщиной, получившей «Оскар» за режиссуру. За фильм «Повелитель бури» (2008).

1941 (1979)

Columbia Pictures

Режиссёр: Стивен Спилберг (все не перечислить, но «Челюсти», фильмы об Индиане Джонсе, «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Линкольн» и ещё десяток фильмов, которые считаются классикой кино).

КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.

Комедийный фильм про Вторую мировую войну — это уже уже необычный заход. Несмотря на самые слабые оценки в карьере Спилберга, у фильма всё равно три номинации на «Оскар». Вот как он это делает?

Гемини (2019)

Paramount Pictures

Режиссёр: Энг Ли («Горбатая гора», «Разум и чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Жизнь Пи»).

КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.7.

Ведьмы (2020)

Warner Bros.

Режиссёр: Роберт Земекис (трилогия «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера?», «Форрест Гамп», «Изгой»).

КиноПоиск: 5.7; IMDb: 5.3.

Советник (2013)

20th Century Fox

Режиссёр: Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Марсианин», «Последняя дуэль»).

КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.4.

А в этом провалившемся фильме знаете кто снимался? Не только Брэд Питт и Макл Фассбендер. Кроме них тут Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Камерон Диас и Натали Дормер.

Как видите, звёздные актёры не всегда способны вытянуть фильм своим множеством. Посмотрите на ещё несколько таких примеров в нашей подборке.

Восхождение Юпитер (2015)

Warner Bros.

Режиссёры: Лана и Лилли Вачовски (трилогия «Матрица», «Облачный атлас»).

КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.3.

Унесённые (2002)

Sony Pictures Releasing

Режиссёр: Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-рольщик», «Джентльмены»).

КиноПоиск: 5.8; IMDb: 3.6.

Кошки (2019)

Universal Pictures

Режиссёр: Том Хупер («Король говорит!», «Отверженные», «Девушка из Дании»).

КиноПоиск: 4.8; IMDb: 2.8.

А вот ещё один наш пост про провальные фильмы, которые явно не удались, несмотря на свой огромный бюджет. Посмотрите, тут много знакомых названий, а суммы — по-настоящему космические.