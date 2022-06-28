15 фотографий, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки, превращаясь из щенков в больших псов

Мы не откроем вам Америку, если расскажем, что все дети быстро растут. Тем не менее, это так, даже если дело касается детей собачьих. Не успеете глазом моргнуть, а из маленьких щеночков уже выросли внушительные псы. Иногда они при этом меняются так, что их не узнать и не поверить, что перед нами одна и та же собака. Мы собрали для вас несколько примеров.

2 года с того, как Тею привезли домой

2 месяца и 6 месяцев

10 недель и 14 месяцев

Как щенок вырос с 8 недель до почти года

Эти ребята выглядят настоящими друзьями. А у нас есть целый пост с примерами дружбы разных животных.

6 недель и полтора года

3 месяца и 3 года

Лучший друг, о котором только можно было мечтать.

Из 8 недель в 10 месяцев

Даже цвет изменился

6 месяцев преображения, Турбо в 10 месяцев

10 недель и 4 года

Нашёл фото своего щенка в документах. От 1-2 месяцев до 8 месяцев

Окрас Рипли сильно отличается от того, который был, когда она была щенком, но некоторые вещи никогда не меняются

В щенячьем возрасте и когда почти два года

Он очень хорошо знает, какой он милый, и знает, когда это использовать.

4 месяца и 7 месяцев

Малыш вырос

А вот подборка фотографий, которые демонстрируют, как растут коты.