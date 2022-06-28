15 фотографий, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки, превращаясь из щенков в больших псов
Сегодня, 01:40
Мы не откроем вам Америку, если расскажем, что все дети быстро растут. Тем не менее, это так, даже если дело касается детей собачьих. Не успеете глазом моргнуть, а из маленьких щеночков уже выросли внушительные псы. Иногда они при этом меняются так, что их не узнать и не поверить, что перед нами одна и та же собака. Мы собрали для вас несколько примеров.
2 года с того, как Тею привезли домой
2 месяца и 6 месяцев
10 недель и 14 месяцев
Как щенок вырос с 8 недель до почти года
Эти ребята выглядят настоящими друзьями. А у нас есть целый пост с примерами дружбы разных животных.
6 недель и полтора года
3 месяца и 3 года
Лучший друг, о котором только можно было мечтать.
Из 8 недель в 10 месяцев
Даже цвет изменился
6 месяцев преображения, Турбо в 10 месяцев
10 недель и 4 года
Нашёл фото своего щенка в документах. От 1-2 месяцев до 8 месяцев
Окрас Рипли сильно отличается от того, который был, когда она была щенком, но некоторые вещи никогда не меняются
В щенячьем возрасте и когда почти два года
Он очень хорошо знает, какой он милый, и знает, когда это использовать.
4 месяца и 7 месяцев
Малыш вырос
А вот подборка фотографий, которые демонстрируют, как растут коты.
По материалам: twizz