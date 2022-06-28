16 бесполезных на первый взгляд вещей, которые всё равно захочется купить, потому что они крайне прикольные

Чтобы хорошо продаваться, товару необязательно поражать всех своей супер функциональностью. Ему достаточно быть прикольным и привлекать внимание. Производители, узнав об этой мудрости, стали с радостью пользоваться ею. Ведь в продажах без хитрости никуда! В результате магазины наводнили тысячи забавных безделушек, глядя на которые сложно удержаться, чтобы не купить их все. Взгляните на штуки, представленные ниже, и признайтесь себе, что теперь тоже их захотели!

Уличный камин выглядит как дракон

Костюм-подушка в виде осьминога

Это гриб? Нет, просто реалистичный ночник

Кроксы для собаки

Искусственные руки для кур и других птиц

Органайзер для хранения свёрл

Такой органайзер — незаменимая штука в любом доме. Все свёрла будут храниться в одном месте и никогда не потеряются.

Оригинальный нож-пила

Сумка, которая выглядит как живая кошка

Лазерные перчатки

Перчатки прекрасно дополнят любую тематическую фотосессию или вечеринку.

Костюм НЛО

Гигантские солнцезащитные очки — помогут тем, кто всерьёз не переносит солнце

Футуристичный велосипед без спиц

Стакан, который позволит налить напиток сразу на четёрых персон

Управляемая крокодилья голова

Такую игрушку круто использовать для пранков на воде. Однако нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать и не довести человека до серьёзного испуга.

Бонус: Фальшивые человеческие ноги

Вы работаете удалённо, а ваш котик требует внимания? Фальшивые ноги с функцией подогрева помогут справиться с этой проблемой.

Пара из Лондона изобрела удивительный гаджет для кошек, позволяющий им чувствовать себя хорошо, пока хозяева занимаются делами. Вполне возможно, что новое изобретение скоро появится в массовой продаже.

Товары могут не только восхищать, но и даже слегка пугать. Здесь вы можете посмотреть на странные вещицы, которые были найдены на барахолках. Их внешний вид и функционал не на шутку озадачил покупателей.