16 снимков лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и пугают своей атмосферой
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16 снимков лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и пугают своей атмосферой

16 снимков лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и пугают своей атмосферой

Случалось ли вам оказаться в опустевшем офисе после работы, безлюдном переулке или коридоре, где никого нет? Когда оказываешься в таких местах, можно ощутить тревожное и довольно жутковатое чувство. Такие пространства называют лиминальными, а фотографии этих мест стали отдельным жанром. Мы собрали для вас несколько примеров.

Пустой холл

Снег и кинотеатр под открытым небом

Этот пустой пляж мы с девушкой видели во время прогулки прошлой ночью

Место, вызывающее странные чувства

Следующая остановка… неизвестна

Пустой вагон, конечно, выглядит необычно, но иногда и среди попутчиков встречаешь таких, которые способны удивить. У нас есть об этом пост.

Пустой коридор

Закрытый бассейн

Какой фильм я собирался посмотреть?

В тренажёрном зале недалеко от того места, где я работаю

Не заглядывайте в окна со светом, просто идите дальше

Молния в лиминальном пространстве

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда люди смогли запечатлеть любопытные природные явления.

Здание администрации

Снежная ночь

Так выглядел мой район сегодня

Я нашёл этот туннель рядом с моим домом и собираюсь исследовать его

Порог в другой мир

А вы замечали подобные места в реальности?

# Интересное
По материалам: twizz

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