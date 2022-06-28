16 снимков лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и пугают своей атмосферой
Сегодня, 23:05
Случалось ли вам оказаться в опустевшем офисе после работы, безлюдном переулке или коридоре, где никого нет? Когда оказываешься в таких местах, можно ощутить тревожное и довольно жутковатое чувство. Такие пространства называют лиминальными, а фотографии этих мест стали отдельным жанром. Мы собрали для вас несколько примеров.
Пустой холл
Снег и кинотеатр под открытым небом
Этот пустой пляж мы с девушкой видели во время прогулки прошлой ночью
Место, вызывающее странные чувства
Следующая остановка… неизвестна
Пустой вагон, конечно, выглядит необычно, но иногда и среди попутчиков встречаешь таких, которые способны удивить. У нас есть об этом пост.
Пустой коридор
Закрытый бассейн
Какой фильм я собирался посмотреть?
В тренажёрном зале недалеко от того места, где я работаю
Не заглядывайте в окна со светом, просто идите дальше
Молния в лиминальном пространстве
Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда люди смогли запечатлеть любопытные природные явления.
Здание администрации
Снежная ночь
Так выглядел мой район сегодня
Я нашёл этот туннель рядом с моим домом и собираюсь исследовать его
Порог в другой мир
А вы замечали подобные места в реальности?
По материалам: twizz