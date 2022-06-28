17 отъявленных модников, встречу с которыми вы никогда не забудете (потому что не сможете)
Все люди хотят выглядеть красиво. Так как красота — вещь субъективная, то и понимает её каждый по-своему. Отражается эта разница восприятия и в стиле одежды. Некоторые модники настолько сильно желают подчеркнуть свою индивидуальность, что не замечают, как переступают черту между «приемлемо» и «как это развидеть». Предлагаем вам самостоятельно взглянуть на эти необычные наряды и оценить их со стороны. Возможно, тут всё дело во вкусе?
С таким костюмом он точно будет в центре внимания
Куда же ты такая собралась?
Почему некоторые люди одеваются эпатажно? Существует мнение, что это связано с «голодом» во внимании. Людям неважно, как именно на них отреагирует публика. Главное, чтобы их заметили.
В этом образе прекрасно всё
Любитель котиков
Креативная шапка
Стив Бушеми в замешательстве от такого поворота событий
Одежда — отличный способ самовыражения. Стиль, в котором будет одеваться человек, зависит от его особенностей характера и внутренних мотивов.
Зачем он это сделал?
Человек-ковёр
Этот прикид любого заставит проголодаться
Когда очень хочешь быть повыше, но с балансировкой у тебя проблемы
Почти по размерчику
Это сильно
Фанаты чипсов
Это любовь.
Король стиля
Эти странные кроссовки я увидел в метро
И дедушка туда же
Странная мода не появляется из ниоткуда. У неё есть корни. Здесь вы можете посмотреть фото, которые были сделаны на модных показах. Костюмы, представленные на них, доступно объяснят, откуда люди черпают вдохновение для своих безумных идей.