17 отъявленных модников, встречу с которыми вы никогда не забудете (потому что не сможете)

Все люди хотят выглядеть красиво. Так как красота — вещь субъективная, то и понимает её каждый по-своему. Отражается эта разница восприятия и в стиле одежды. Некоторые модники настолько сильно желают подчеркнуть свою индивидуальность, что не замечают, как переступают черту между «приемлемо» и «как это развидеть». Предлагаем вам самостоятельно взглянуть на эти необычные наряды и оценить их со стороны. Возможно, тут всё дело во вкусе?

С таким костюмом он точно будет в центре внимания

Куда же ты такая собралась?

Почему некоторые люди одеваются эпатажно? Существует мнение, что это связано с «голодом» во внимании. Людям неважно, как именно на них отреагирует публика. Главное, чтобы их заметили.

В этом образе прекрасно всё

Любитель котиков

Креативная шапка

Стив Бушеми в замешательстве от такого поворота событий

Одежда — отличный способ самовыражения. Стиль, в котором будет одеваться человек, зависит от его особенностей характера и внутренних мотивов.

Зачем он это сделал?

Человек-ковёр

Этот прикид любого заставит проголодаться

Когда очень хочешь быть повыше, но с балансировкой у тебя проблемы

Почти по размерчику

Это сильно

Фанаты чипсов

Это любовь.

Король стиля

Эти странные кроссовки я увидел в метро

И дедушка туда же

Странная мода не появляется из ниоткуда. У неё есть корни. Здесь вы можете посмотреть фото, которые были сделаны на модных показах. Костюмы, представленные на них, доступно объяснят, откуда люди черпают вдохновение для своих безумных идей.