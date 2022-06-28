19 кадров японского фотографа, который снимает уличных котов, передавая их яркую харизму и хулиганский нрав
Сегодня, 16:50
Фотографии котов — это всегда прекрасно. А если это снимки, сделанные японским фотографом Масаюки Оки, то это вдвойне или даже втройне прекрасно. Масаюки Оки — настоящий мастер, когда дело касается съёмки уличных котов. Ему отлично удаётся подловить момент и передать их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав.
Разминка шеи
Получай!
Очаровательный зевок
В цветах гортензии
Бандиты
Сила лапок
Рыбак
Интересно, он продаёт рыбов или просто показывает? Если вы не понимаете, о чём речь, загляните в этот пост.
В паутинке
Прыгун
Острый глаз
Вместо подушки
Разведка из кустов
Улыбочку!
А вот ещё подборка фотографий котов, которые показали свои очаровательные зубки.
Стойка на передних лапах
В интересном положении
Ещё один прыгун
Грызть!
Игра с верёвкой
Усатик
А у вас есть фотографии уличных котов? Делитесь в комментариях!
По материалам: twizz