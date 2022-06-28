19 кадров японского фотографа, который снимает уличных котов, передавая их яркую харизму и хулиганский нрав
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19 кадров японского фотографа, который снимает уличных котов, передавая их яркую харизму и хулиганский нрав

19 кадров японского фотографа, который снимает уличных котов, передавая их яркую харизму и хулиганский нрав

Фотографии котов — это всегда прекрасно. А если это снимки, сделанные японским фотографом Масаюки Оки, то это вдвойне или даже втройне прекрасно. Масаюки Оки — настоящий мастер, когда дело касается съёмки уличных котов. Ему отлично удаётся подловить момент и передать их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав.

Разминка шеи

Получай!

Очаровательный зевок

В цветах гортензии

Бандиты

Сила лапок

Рыбак

Интересно, он продаёт рыбов или просто показывает? Если вы не понимаете, о чём речь, загляните в этот пост.

В паутинке

Прыгун

Острый глаз

Вместо подушки

Разведка из кустов

Улыбочку!

А вот ещё подборка фотографий котов, которые показали свои очаровательные зубки.

Стойка на передних лапах

В интересном положении

Ещё один прыгун

Грызть!

Игра с верёвкой

Усатик

А у вас есть фотографии уличных котов? Делитесь в комментариях!

# Интересное
По материалам: twizz

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