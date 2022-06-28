19 примеров того, какими пушистыми чудесами наполнится ваша жизнь с появлением в ней кролика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 19 примеров того, какими пушистыми чудесами наполнится ваша жизнь с появлением в ней кролика

19 примеров того, какими пушистыми чудесами наполнится ваша жизнь с появлением в ней кролика

19 примеров того, какими пушистыми чудесами наполнится ваша жизнь с появлением в ней кролика

Кролик — удивительно умное и обаятельное животное. В современных домах он уже не является диковинным зверем, но тем не менее встречается куда реже, чем коты или собаки. А зря! Владельцы кроликов отмечают не только сообразительность, но и невероятную очаровательность этих животных. Даже посмотрев на фото ушастых, становится понятно, что эти питомцы стремительно набирают популярность не просто так!

Почти как котик, только кролик

Коробка, полная кроликов. Сейчас им три недели

Домашние кролики не выносят клеток. Если вы решились завести себе такого декоративного друга, будьте готовы построить большой загон (минимум три на три метра). В нём должен располагаться домик зверька, кормушка, лоток, инвентарь для игр.

Дружба навеки

Маленький помощник

Вкуснейший напиток

Вот тебе, хозяин, за то, что не принёс мне морковку

Кролики в шапочках из шпината наслаждаются обедом

Декоративных кроликов лучше всего заводить парами. Это социальные животные, которые нуждаются в постоянном общении. Собаки и кошки, а также другие питомцы не подойдут кролику в качестве компаньона. Ему требуется сородич.

Банные процедуры в самом разгаре

Вот, что нужно знать о том, как иногда спят кролики

Кролики — страшные любители бананов

«Маленькая» мамина радость

Как же вкусно

Кролики — истинные ценители вегетарианской кухни. Основа их рациона — свежие овощи, фрукты, зелень, молодые веточки деревьев. Заводя себе такого питомца, будьте готовы к тому, что сеном, а также сушенными фруктами для любимца на зиму придётся запасаться с лета.

Просто кролик ест клубнику

Карманный кролик

Кажется, собака думает, что она тоже кролик

Замаскировался

Вот это уши!

Гигантский ангорский кролик — лидер среди пушистиков

Крошечный детёныш

Здесь вы можете посмотреть на животных с забавными причёсками. Стоит оговориться, что они не посещали парикмахера специально для этого. Ими их любезно наградила матушка-природа.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Странные и забавные аварии (15 фото)
Странные и забавные аварии (15 фото)
Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку
Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку
Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
Австралийская криптокомпания Banxa сократит 30% персонала
Австралийская криптокомпания Banxa сократит 30% персонала
Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры практически не существует
Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры
Минобороны РФ: поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» Украины
Минобороны РФ: поражено три взвода реактивных систем залпового огня
Действия США против России и Китая сравнили со стратегией Гитлера
Действия США против России и Китая сравнили со стратегией Гитлера
Ксения Собчак начала возвращать деньги за свой интернет марафон
Ксения Собчак начала возвращать деньги за свой интернет марафон
Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову
Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову
Для работы над Fable сейчас открыто 70+ вакансий от Playground Games
Для работы над Fable сейчас открыто 70+ вакансий от Playground Games
Какие церковные праздники отмечают православные верующие 28 июня 2022 года
Какие церковные праздники отмечают православные верующие 28 июня 2022

Топ на сегодня

Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с
Техника бесконтактного ведения боя
Техника бесконтактного ведения боя
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance

Еще по теме

Царство шерсти: самые пушистые кролики в мире (ФОТО)
Одомашнивание повлияло на структуру мозга кроликов
Преимущества ниппельных поилок
«Хочешь стать отцом — возьми пример с кролика» — польский ролик взрывает Сеть (ВИДЕО)