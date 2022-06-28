19 примеров того, какими пушистыми чудесами наполнится ваша жизнь с появлением в ней кролика

Кролик — удивительно умное и обаятельное животное. В современных домах он уже не является диковинным зверем, но тем не менее встречается куда реже, чем коты или собаки. А зря! Владельцы кроликов отмечают не только сообразительность, но и невероятную очаровательность этих животных. Даже посмотрев на фото ушастых, становится понятно, что эти питомцы стремительно набирают популярность не просто так!

Почти как котик, только кролик

Коробка, полная кроликов. Сейчас им три недели

Домашние кролики не выносят клеток. Если вы решились завести себе такого декоративного друга, будьте готовы построить большой загон (минимум три на три метра). В нём должен располагаться домик зверька, кормушка, лоток, инвентарь для игр.

Дружба навеки

Маленький помощник

Вкуснейший напиток

Вот тебе, хозяин, за то, что не принёс мне морковку

Кролики в шапочках из шпината наслаждаются обедом

Декоративных кроликов лучше всего заводить парами. Это социальные животные, которые нуждаются в постоянном общении. Собаки и кошки, а также другие питомцы не подойдут кролику в качестве компаньона. Ему требуется сородич.

Банные процедуры в самом разгаре

Вот, что нужно знать о том, как иногда спят кролики

Кролики — страшные любители бананов

«Маленькая» мамина радость

Как же вкусно

Кролики — истинные ценители вегетарианской кухни. Основа их рациона — свежие овощи, фрукты, зелень, молодые веточки деревьев. Заводя себе такого питомца, будьте готовы к тому, что сеном, а также сушенными фруктами для любимца на зиму придётся запасаться с лета.

Просто кролик ест клубнику

Карманный кролик

Кажется, собака думает, что она тоже кролик

Замаскировался

Вот это уши!

Гигантский ангорский кролик — лидер среди пушистиков

Крошечный детёныш

Здесь вы можете посмотреть на животных с забавными причёсками. Стоит оговориться, что они не посещали парикмахера специально для этого. Ими их любезно наградила матушка-природа.