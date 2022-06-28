5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в июле 2022 года
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5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в июле 2022 года

5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в июле 2022 года

Всем хочется быть богатыми, но не всем в этом везет. Астрологи провели анализ того, каким будет положение планет и звезд в июле. Это помогло выделить несколько самых финансово удачливых Знаков Зодиака.


Наука притяжения денег весьма многогранна. Наше богатство зависит от множества факторов, в том числе от положения ночных светил. Это значит, что хоть они и играют важную роль, она точно не является определяющей. Именно поэтому, если вы обнаружите свой Знак Зодиака в списке самых удачливых в финансовой сфере в июле, это не повод думать, что путь к обогащению для вас закрыт. Просто придется чуть больше полагаться на самих себя.

Лев и Овен

Людей этих двух Знаков астрологи объединили в одну группу не случайно. Дело в том, что в конце июня начал свое ретроградное движение Нептун. Он может спровоцировать большие финансовые и рабочие проблемы, но Овнов и Львов эти неурядицы, скорее всего, обойдут стороной. Причина проста — эта планета оказывает на представителей этих трех Знаков наименьшее влияние.

Говорить о том, что негативного влияния не будет вовсе, нельзя. Просто оно окажется слишком слабым. Разумеется, это хорошая новость для людей этих Знаков, ведь их будет очень сложно обмануть и воспользоваться их добротой. Они смогут сохранить свои финансовые ресурсы, авторитет.

Сюда не относятся другие два Знака, на которых Нептун почти никак не влияет — Близнецы и Дева. Причина проста — в июле негативным станет их финансовый покровитель — Меркурий.


Рыбы, Телец и Весы

Эти три Знака продолжают свое шествие к финансовому Олимпу, потому что Венера все еще на их стороне. Эта планета даст им много позитивной энергии, которую они смогут пустить на то, что важно для них и поможет им разбогатеть.

Рыбы, к примеру, смогут проявить себя отлично в привычном для них творческом направлении. Это будет отличный месяц для разработки и внедрения новых идей, а также для деловых поездок.

Тельцы смогут совершить выгодные покупки. Это будет относительно благоприятный день для приобретения важных и дорогостоящих вещей, недвижимости. Полезно будет вкладывать средства в ценные бумаги.

Весам удастся справиться с первостепенными и самым сложными задачами из всех. Если в июне они встретились с какими-то неурядицами финансового характера, то в июле они легко с ними смогут справиться. Главное — продолжать двигаться вперед.

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По материалам: dailyhoro.ru

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