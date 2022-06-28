Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания

Летом 2020 года известный актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. Он был виновником аварии, так как, находясь за рулем своего авто в нетрезвом виде, вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки Лада. Михаил получил лишь незначительные травмы, а водитель второго автомобиля погиб на месте.

Благодаря «грамотным» действиям своего правозащитника Эльмана Пашаева, которые больше напоминали высмеивание серьезной ситуации (подтасовка улик, ложные показания, придумывание нелепых оправданий), Ефремов в итоге получил максимальный срок, который был предусмотрен за данное преступление. И это при том, что артист вину признал и выплатил всем родным погибшего Сергея Захарова очень хорошую денежную компенсацию.

Михаила отправили в Белгородскую колонию, где на данный момент он работает в ателье. Четверть назначенного срока наказания уже прошла, и теперь заключенный через адвоката может попросить о замене реального заключения на исправительные работы. Во всяком случае, такая возможность предусмотрена законом. Поэтому в августе Владимир Васильев (нынешний адвокат актера) будет подавать ходатайство о смене формы наказания.





Васильев уверяет, что если ходатайство одобрит судья, то Михаил сможет в скором времени вернуться к своей прежней жизни. К примеру, восстановиться в театре. Единственное, что придется делать – это отдавать в казну государства 10% от своего общего заработка.

«Наш суд – самый гуманный суд в мире. Даёшь свободу алкашу-убийце», «Чего и следовало ожидать», «Не только суд решает о замене, еще потерпевшие должны не возражать против замены реального срока на исправительные работы», «Очень надеюсь, что этого не произойдёт. Но совсем не удивлюсь, если его выпустят», «А кто-то сомневался, что будет иначе?», «А я буду рада, если он выйдет. Очень нравится Ефремов! Потрясающе играет. Сатирические роли с "Квартетом И" – просто шедевр!», - комментируют возможную ситуацию пользователи сети в Телеграмм-каналах.





Михаила дома ждут молодая супруга Софья Кругликова, которая сейчас вынуждена содержать всю большую семью, а также трое несовершеннолетних детей – 17-летняя Вера, 15-летняя Надя и 12-летний наследник Борис. Сейчас всем им очень плохо как в материальном, так и моральном плане.