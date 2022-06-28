Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
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Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом

Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем об инстаграме* российско-немецкого фотографа Елизаветы Породиной — автора той самой нашумевшей фотосессии Брэда Питта для GQ.


Брэд Питт в съемке Елизаветы Породиной

Кто

К своим 35 годам Елизавета Породина уже сделала себе имя за рубежом: на ее счету сотрудничество со многими модными брендами и глянцевыми изданиями, несколько персональных выставок.

Породина родилась в Москве, но с 2000 года живет в Мюнхене. После окончания школы училась на клинического психолога и исследовала пищевые расстройства, а в свободное от учебы время снимала лукбуки знакомым моделям. Именно тогда на нее обратили внимание бренды Carolina Herrera и Louis Vuitton. Сейчас Породина снимает для Vogue (это она снимала Наталью Водянову и Ирину Шейк для российского номера и Адриану Лиму — для арабского), GQ, Time, The Cut и других изданий, а также сотрудничает с такими всемирно известными брендами, как Hugo Boss и Louis Vuitton. Породина работает на стыке фотографии и живописи, именно поэтому ее индивидуальный стиль привлекает крупные издания. На карантине ей удалось провести 50 онлайн-съемок по зуму, среди них — фотосессия беременной Хлои Севиньи для The Cut.


Наталья Водянова в съемке Елизаветы Породиной


Ирина Шейк в съемке Елизаветы Породиной


Хлоя Севиньи в съемке Елизаветы Породиной


Адриана Лима в съемке Елизаветы Породиной

Нашумевшая съемка Брэда Питта для обложки GQ — тоже работа Елизаветы Породиной. На площадке актер позировал в винтажных вещах, а также предстал в образе шекспировской Офелии — референсом послужила картина английского художника Джона Эверетта Милле.

Самые лучшие произведения возникают на почве влюбленности. Для вдохновения нужно "открыть двери" в сознание. У меня есть большое собрание книг по искусству: репродукции художников, книг по театральному освещению, также много фильмов, альбомов электронной и рок-музыки. Я много смотрю, слушаю, общаюсь с другими творческими людьми, обмениваюсь информацией, которая в результате концентрируется в сознании и превращается в новую идею,

— рассказывала Породина о своем творческом методе и процессе рождения концепций журналу "Прямая речь".

Благодаря подобранным декорациям и художественному освещению Породина создает полноценные сюжеты, раскрывающие личности ее героев — их она выбирает очень тщательно и не может начать фотосессию, не пообщавшись с моделью.


Работа Елизаветы Породиной

О чем

Сейчас на инстаграм Породиной подписаны 325 тысяч человек. Ее аккаунт — это портфолио, не относящиеся к работе снимки появляются здесь редко. Однако можно увидеть бэкстейдж: не вышедшие кадры с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом, концептуальные фотосессии. Все фотографии объединены единым узнаваемым стилем. Инстаграм Породиной напоминает фотогалерею, выставочный зал с ее работами, куда можно прийти и насладиться необычной игрой света и цвета, привлекающей крупнейшие мировые издания.

Для кого

Для всех, кто увлекается художественной фотографией, ищет вдохновение и следит за "молодыми и дерзкими" фэшн-мира.


*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес Медиа
По материалам: spletnik.ru

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