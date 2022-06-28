Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время с дочкой
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Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время с дочкой

Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время с дочкой
Балерина Анастасия Волочкова давно не живет с дочерью. Дочь звезды балета уже давно живет с отцом Игорем Вдовиным. Балерина не держит обиду на Ариадну за ее решение переехать к папе и всегда с удовольствием принимает наследницу в своем доме. Волочкова объясняла, почему 16-летняя дочь не живет с ней. Она убеждена, что бывший муж настроил Ариадну против нее и продолжает делать это по сей день. «Вдовин понял, что теперь, если Ариша будет с ним, то он вообще мне ничего не должен. И он просто сделал дочери предложение, от которого она не отказалась. Что он будет давать ей деньги и обеспечивать, а маме ничего, и она согласилась», — рассказывала артистка. Несмотря на это, Анастасия и Ариша нередко видятся. Вот и недавно к блондинке приехала погостить дочь. «Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Когда она была маленькой, на качелях катала ее я. Но так быстро летит время! И все меняется... Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек! А я — счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, Человечностью и добротой. Вот такой у нас сегодня прекрасный день», — поделилась 46-летняя балерина.
Правда, подписчики Волочковой пожурили, ее, напомнив, что девочка все также находится вдали от матери. «Чего «счастливая мама» не живет со своей «любимой дочкой»?! И, пожалуйста, не позорьте Ариадну, нормальный у нее характер и нормальное мировоззрение, а не у вас. Я, конечно, лично не знакома, но даже по страничкам в соцсети и внешнему виду можно сделать такой вывод», — возмущается одна из них. Матерью-кукушкой Анастасию называл и Данко. Певца разозлило, когда она прокомментировала его личную ситуацию, обвинив в том, что он бросил дочь, страдающую ДЦП. Звезда посоветовал Волочковой держать язык за зубами, учитывая то, что она и сама не примерная родительница. «От «яжматери» Волочковой родная дочь ушла к отцу и уже почти четыре года живет в его доме. Возможно, знаменитая мама ограничена в правах? Иначе как объяснить, что Волочкова даже не знает адрес, где живет ее дочка? Она много лет льет грязь на отца своей дочери, поэтому дорога в тот дом ей закрыта. Так что Волочковой о детях лучше молчать. В отличие от меня — человека, который регулярно платит алименты, и вообще красавчик», — заявлял Данко.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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