Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
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Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты

Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
Ведущая и певица Анна Семенович пришла к выводу, что все внутри человека. Артистка по праву считается одной из самых соблазнительных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Поклонники ежедневно засыпают экс-солистку «Блестящих» вопросами о секретах красоты, сегодня она решила ответить на них. «Позитивное мышление. Плюс, я перестала хотеть нравиться всем и научилась нравиться самой себе. Красота и молодость — внутри человека. Что излучаем, то и получаем. Излучайте красоту», — написали певица в соцсети.
Напомним, 42-летняя Семенович ни разу не была замужем, однако недостатка мужского внимания не испытывает. Правда, недавно артистка едва не стала жертвой «охотника за звездами». Оказалось, мужчина, который несколько месяцев галантно ухаживал за Анной и дарил баснословно дорогие подарки, в это же время ухлестывал за другими знаменитостями.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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