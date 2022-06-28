Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне

Астролог Лариса Андерсен: «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» Под таким девизом начался 28 июня, транзит Марса в Овне. Марс будет находиться в своем знаке, и это будет способствовать тому, что все поставленные цели и идеи начнут воплощаться в жизнь. Даже давно забытые дела могут начать осуществляться в этот период. Повысится работоспособность и энтузиазм. Возрастет вера в свои силы, а уверенность в себе достигнет больших высот — поэтому каждый поверит в то, что все горы можно покорить⛰️ 💪Энергии будет много и захочется быть решительными и активными. Тем не менее, в этот период легко поддаться спонтанности и совершить необдуманные поступки. Да и резкий рывок к достижению цели быстро сойдет на нет, а энергии на окончание начатого может не хватить. Поэтому начатые в этот период дела могут, к сожалению, быстро надоесть или не завершиться вовсе. 👆Вспомните правило марафонских бегунов – чтобы добежать до цели нужно экономить силы в начале и иметь четкий план действий. Оно очень поможет вам благоприятно пройти этот транзит. Марс в Овне вскроет в некоторых негативные качества – эгоцентризм, сосредоточенность на себе и своих желаниях, давление на нижестоящих по рангу людей, нетерпение и раздражение. Энергии будет настолько много, что при любом столкновении или сопротивлении она будет вырываться наружу. 🧨Ссоры и конфликты могут вспыхнуть на пустом месте. Но также быстро угаснут. 🏆Этот транзит в каждом из нас разбудит энергию завоевателей, желание во чтобы то ни стало добиться своего места в этом мире и стать победителем. Захочется доказать свою правоту во всех спорах и продемонстрировать свои лидерские качества. В отличие от Венеры, которая отвечает за романтические отношения, Марс управляет сексуальной энергией, больше физиологической, нежели чем духовной. 👩‍❤️‍💋‍👨Поэтому противоположный пол будет казаться притягательным и страстным. Это хорошо для устоявшихся пар, так как вернется яркость и острота ощущений. Что касается новых отношений — есть риск, что дело не зайдет дальше физического влечения. ✅Транзит Марса в Овне отличный период для быстротекущих дел – поэтому смело начинайте то, для чего раньше не хватало энергии. Транзит также благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье – начните ходить в спортзал, например. Марс пробудет в Овне до 10 августа. Во благо вам и Вселенной 💫