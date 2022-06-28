Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне

Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
Астролог Лариса Андерсен: «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» Под таким девизом начался 28 июня, транзит Марса в Овне. Марс будет находиться в своем знаке, и это будет способствовать тому, что все поставленные цели и идеи начнут воплощаться в жизнь. Даже давно забытые дела могут начать осуществляться в этот период. Повысится работоспособность и энтузиазм. Возрастет вера в свои силы, а уверенность в себе достигнет больших высот — поэтому каждый поверит в то, что все горы можно покорить⛰️ 💪Энергии будет много и захочется быть решительными и активными. Тем не менее, в этот период легко поддаться спонтанности и совершить необдуманные поступки. Да и резкий рывок к достижению цели быстро сойдет на нет, а энергии на окончание начатого может не хватить. Поэтому начатые в этот период дела могут, к сожалению, быстро надоесть или не завершиться вовсе. 👆Вспомните правило марафонских бегунов – чтобы добежать до цели нужно экономить силы в начале и иметь четкий план действий. Оно очень поможет вам благоприятно пройти этот транзит. Марс в Овне вскроет в некоторых негативные качества – эгоцентризм, сосредоточенность на себе и своих желаниях, давление на нижестоящих по рангу людей, нетерпение и раздражение. Энергии будет настолько много, что при любом столкновении или сопротивлении она будет вырываться наружу. 🧨Ссоры и конфликты могут вспыхнуть на пустом месте. Но также быстро угаснут. 🏆Этот транзит в каждом из нас разбудит энергию завоевателей, желание во чтобы то ни стало добиться своего места в этом мире и стать победителем. Захочется доказать свою правоту во всех спорах и продемонстрировать свои лидерские качества. В отличие от Венеры, которая отвечает за романтические отношения, Марс управляет сексуальной энергией, больше физиологической, нежели чем духовной.  👩‍❤️‍💋‍👨Поэтому противоположный пол будет казаться притягательным и страстным.  Это хорошо для устоявшихся пар, так как вернется яркость и острота ощущений. Что касается новых отношений — есть риск, что дело не зайдет дальше физического влечения. ✅Транзит Марса в Овне отличный период для быстротекущих дел – поэтому смело начинайте то, для чего раньше не хватало энергии. Транзит также благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье – начните ходить в спортзал, например. Марс пробудет в Овне  до 10 августа. Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Волейбол ногами
Волейбол ногами
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет около Култука
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с разными традициями и обрядами
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года

Топ на сегодня

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России

Еще по теме

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Нептун
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от 22 июня 2022 года