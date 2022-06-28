Белоруссия решила платить по внешнему долгу в нацвалюте

Вадим Карасев

Правительство Белоруссии заявило, что страна будет платить по евробондам в нацвалюте

Белоруссия решила исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в национальной валюте — белорусских рублях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление правительства республики. Решение объяснили невозможностью проводить платежи в иностранной валюте из-за санкций.

«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций», — указано в сообщении пресс-службы. Сейчас в обращении находится пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 миллиарда долларов.

Правительство заявило, что ранее отдельные владельцы еврооблигаций не получили свой купонный доход из-за проблем с расчетами. Теперь Белоруссия будет платить по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов еще в апреле заявлял, что страна не считает угрозой объявление технического дефолта и готова выплачивать внешний долг в белорусских, российских рублях или китайских юанях.

Минск уже анонсировал, что будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северным инвестиционным банком (СИБ) в своей национальной валюте. Кроме того, платить по внешнему долгу перед «недружественными» странами в белорусских рублях власти разрешили компаниям и банкам.

Аналогичные решения в условиях санкций приняла и Россия. В конце мая министр финансов России Силуанов анонсировал новый способ осуществления выплат по госдолгу — «в обход инфраструктуры Запада». Основа такого подхода — совершение платежей в рублях с тем, чтобы получатели конвертировали их в «интересные им» валюты. В документации последних выпусков российских евробондов, по словам Силуанова, прописана возможность оплаты в рублях. 22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий проводить расчет по валютному госдолгу в рублях. 23 июня Россия выплатила купонный доход по еврооблигациям в национальной валюте.