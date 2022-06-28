Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по Лос-Анджелесу
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Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по Лос-Анджелесу

Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по Лос-Анджелесу
35-летняя теннисистка Мария Шарапова расцвела во время беременности, считают поклонники.   Мария Шарапова готовится в первый раз стать мамой. Теннисистка ждет ребенка от своего жениха – 42-летнего финансиста Александра Гилкса, который в конце 2020 года сделал ей предложение. Пока играть свадьбу влюбленные не спешат, несмотря на скорое пополнение в семье, и весело проводят время, когда выдается такая возможность. Накануне избранник пригласил Шарапову на прогулку по Лос-Анджелесу, а также сводил ее в местный Музей искусств (LACMA). Для свидания спортсменка выбрала легкие брюки и тунику черного цвета, дополнив наряд шелковой накидкой и туфлями без каблука. Теннисистка отдала предпочтение просторной одежде, чтобы скрыть свой уже заметно округлившийся живот, однако замаскировать фигуру у Марии не вышло. Особенно заметно ее интересное положение на фото из музея, где Шарапова решила немного подурачиться возле инсталляции с огромным камнем.
«Воскресные забавы», — подписала Мария фото. На пост отреагировал возлюбленный Шараповой, британский бизнесмен Александр Гилкс. «Думал, ты хочешь выглядеть так, будто толкаешь камень… После всех этих попыток сделать нужный кадр…» — написал он в комментариях. Также спортсменка поделилась редким снимком с женихом, отметив, что он невероятно милый. Подписчики теннисистки с ней согласились и посчитали, что знаменитость и сама расцвела, готовясь к материнству.
Напомним, Мария Шарапова уже четыре года состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом, а три месяца назад, в свой день рождения, она объявила, что ждет ребенка.Воспитывать наследника спортсменка будет на собственном ранчо, которое она купила в Лос-Анджелесе почти за девять миллионов долларов.
# Шоу-бизнес Шарапова Мария
По материалам: z-aya

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