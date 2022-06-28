Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград
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Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград

Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининградскую область у России, а ограничение транзита стало сигналом к этому.

"Ограничение транзита в Калининградскую область — первый шаг Европы и НАТО по отсечению от России Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии. <…> Русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг. Это последствия Ялты и Нюрнберга, но это вчерашний день".

По мнению Гулбиса, сегодняшние западные лидеры "слишком мягкие" по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Он уверен, что американский президент Джо Байден должен был объявить президенту России Владимиру Путину о том, что "мы сейчас отнимаем Калининград".


На заявление бывшего литовского министра ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, слова Гулбиса лишены смысла.

"Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…" - пообещал Медведев.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова расширить уже действующие ограничения в отношении Калининградской области России, в частности увеличить список запрещенных для транзита товаров по мере расширения антироссийских санкций Евросоюза. В то же время в Брюсселе выразили готовность пересмотреть ограничения в отношении транзита российских товаров в Калининград.

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По материалам: uposters.ru

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