Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
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Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы

Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы


Binance, Ripple и Crypto.com заслуживают высокие оценки в контексте соблюдения нормативных требований. Об этом заявил директор финтех-отдела MAS Сопненду Моханти, пишет Bloomberg.


Чиновник смягчил свой прежний комментарий, адресованный недобросовестным участникам криптоиндустрии. В июне он пригрозил «неумолимо жестко» бороться с нарушениями.


«Лидеры [...] (Binance, Crypto.com , Ripple и другие) полностью привержены созданию безопасных и устойчивых инноваций. [...] Отрадно видеть среди руководителей компаний понимание необходимости соответствия нормативным требованиям», — написал Моханти.


Чиновник был осторожен в оценках, что всегда отличало подход Сингапура к участникам индустрии, отметили в агентстве.


«Web3/Крипто — зарождающаяся индустрия, но обещания опережают технологическую зрелость. Пространство наполнено спекулянтами и мошенниками, а также кликбейтными заголовками. Не выплесните ребенка из ванны вместе с водой», — заключил функционер.


Напомним, в январе 2022 года MAS порекомендовало компаниям отрасли не рекламировать свои услуги для широкой публики во избежание риска спекуляций.

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По материалам: ForkLog

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