Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали

Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. В тот вечер он отдыхал с друзьями за городом и, почувствовав жжение в груди, сообщил об этом товарищам. К сожалению, врачи скорой не смогли спасти Шатунова – он умер, не доехав до больницы.

26 июня состоялось открытое прощание со звездой 90-х годов, на котором собрались тысячи благодарных поклонников (согласно примерному подсчету, около 16000 человек). Траурная церемония проходила с 10 до 15 часов, и все это время народ шел непрерывной очередью. Зал украсили белыми розами, что очень символично, ведь одна из самых популярных песен артиста «Белые розы».

27 июня церемония прощания проходила в закрытом формате, где присутствовали только самые близкие люди. Из Германии прилетела семья Юрия – жена Света, сын Дэннис, дочка Эсталла. Они, обнявшись, долго стояли перед гробом в черной одежде, тихонько плакали, прощаясь с самым родным человеком.

Из знаменитостей присутствовали только Николай Басков и Игорь Крутой. Журналистов в зал не пустили, но менеджер Шатунова снимал отпевание на камеру и выложил видео в сеть. После того, как священник провел обряд, гроб закрыли и опустили его в специальную яму. Оттуда гроб с телом направится прямиком на кремацию.





28 июня состоится церемония захоронения части праха на Троекуровском кладбище. Так как Юрий не имел званий и наград, то место пришлось брать по коммерческой цене в 3,7 млн. рублей. По слухам, практически всю сумму пожертвовал Игорь Крутой. В тот же день семья должна улететь обратно в Германию: там развеют вторую часть праха. Так пожелал сам Шатунов при жизни, и семья выполнит все его пожелания.

К слову, семья Шатунова ни разу не вышла на связь с журналистами, никаких комментариев они не дают. Игорь Крутой и Николай Басков также не стали общаться с представителями прессы, проехав на авто сразу за ограждение, куда репортеров не пускали.

На официальной страничке появилось обращение от родственников, что никаких претензий к врачам скорой они не имеют – просто прошел навязчивый слух, что семья будет подавать в суд.