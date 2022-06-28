Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали

Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали

Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали

Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. В тот вечер он отдыхал с друзьями за городом и, почувствовав жжение в груди, сообщил об этом товарищам. К сожалению, врачи скорой не смогли спасти Шатунова – он умер, не доехав до больницы.

26 июня состоялось открытое прощание со звездой 90-х годов, на котором собрались тысячи благодарных поклонников (согласно примерному подсчету, около 16000 человек). Траурная церемония проходила с 10 до 15 часов, и все это время народ шел непрерывной очередью. Зал украсили белыми розами, что очень символично, ведь одна из самых популярных песен артиста «Белые розы».

27 июня церемония прощания проходила в закрытом формате, где присутствовали только самые близкие люди. Из Германии прилетела семья Юрия – жена Света, сын Дэннис, дочка Эсталла. Они, обнявшись, долго стояли перед гробом в черной одежде, тихонько плакали, прощаясь с самым родным человеком.

Из знаменитостей присутствовали только Николай Басков и Игорь Крутой. Журналистов в зал не пустили, но менеджер Шатунова снимал отпевание на камеру и выложил видео в сеть. После того, как священник провел обряд, гроб закрыли и опустили его в специальную яму. Оттуда гроб с телом направится прямиком на кремацию.



28 июня состоится церемония захоронения части праха на Троекуровском кладбище. Так как Юрий не имел званий и наград, то место пришлось брать по коммерческой цене в 3,7 млн. рублей. По слухам, практически всю сумму пожертвовал Игорь Крутой. В тот же день семья должна улететь обратно в Германию: там развеют вторую часть праха. Так пожелал сам Шатунов при жизни, и семья выполнит все его пожелания.

К слову, семья Шатунова ни разу не вышла на связь с журналистами, никаких комментариев они не дают. Игорь Крутой и Николай Басков также не стали общаться с представителями прессы, проехав на авто сразу за ограждение, куда репортеров не пускали.

На официальной страничке появилось обращение от родственников, что никаких претензий к врачам скорой они не имеют – просто прошел навязчивый слух, что семья будет подавать в суд.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

У команды Halo Infinite нет времени исправить рассинхронизацию серверов
У команды Halo Infinite нет времени исправить рассинхронизацию
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
В России заявили о потере актуальности саммита G7
В России заявили о потере актуальности саммита G7
Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
Чулпан Хаматова осуждает своего друга Евгения Миронова за поездку на Донбасс
Чулпан Хаматова осуждает своего друга Евгения Миронова за поездку на
Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по Лос-Анджелесу
Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли
«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова
Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан

Топ на сегодня

Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Совбез ООН проведет заседание по Украине
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч
Ксения Собчак начала возвращать деньги за свой интернет марафон
Ксения Собчак начала возвращать деньги за свой интернет марафон

Еще по теме

В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым
Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в закрытом режиме
Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову
Бородину осудили за игнор смерти Шатунова