Чулпан Хаматова осуждает своего друга Евгения Миронова за поездку на Донбасс

Актриса Чулпан Хаматова поражена позицией своего лучшего друга и считает, что Миронова запугали. Обострившаяся политическая ситуация напугала представителей творческих профессий, и поэтому многие решили отбыть из страны на неопределенный срок. Кое-кто даже уехал навсегда, например, Чулпан Хаматова, которая своими заявлениями буквально за пару дней дискредитировала себя в глазах россиян. С тех пор артистка регулярно дает интервью и искренне поражается тому, что политическая позиция некоторых коллег по цеху не совпадает с ее собственной. Так, на днях Хаматова осудила близкого друга Евгения Миронова. Недавно Евгений Миронов побывал на Донбассе, где посетил детские госпитали. Увидев искалеченных и больных малышей, переполненный впечатлениями актер призвал общественность продолжать делать все возможное, чтобы как можно скорее жизнь в Донбассе стала мирной. Тем самым, он поддержал нынешний политический курс России.«Мне было важно сюда приехать самому. Творческие люди довольно импульсивны, они очень часто реагируют необдуманно. Сейчас огромное количество информации с разных сторон, но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами — это совсем другое дело», — высказался артист. Такая позиция искренне шокировала Хаматову, которая не сомневалась в том, что ее друг Евгений Миронов солидарен с ней во мнении насчет текущих событий. Она в искренность коллеги не поверила. По мнению Чулпан, артиста запугали… шантажом. «Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — заявила Хаматова латвийской прессе. Примечательно, что Миронов кардинально сменил свою позицию, хотя изначально был негативно настроен к действиям наших властей. Актер театра и кино даже встретился с коллегами Донецкого академического областного драматического театра и заявил, что собирается взять шефство над учреждением.