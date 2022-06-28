Чулпан Хаматову обвинили в краже огромных денег
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Чулпан Хаматову обвинили в краже огромных денег

Чулпан Хаматову обвинили в краже огромных денег
Актриса Чулпан Хаматова одной из первых сбежала из России. Артистку буквально затравили после того, как она перебралась из России в Латвию. Также о звезде стало появляться много слухов. Например, некоторые издания заявили, якобы она нажилась на своем благотворительном фонде. Юрия Николаева, который разочаровался в артистке после ее эмиграции, очень огорчили сплетни.
«Читал, что Чулпан украла огромное количество денег из благородного фонда, это меня не только напрягает — возмущает!» — высказался 73-летний телеведущий в программе «Антонимы». Напомним, Хаматова не просто переехала за границу, но и раскритиковала родную страну. В Латвии она весьма неплохо устроилась. Там у нее имеется собственный загородный дом. Также звезде уже предложили работу в Новом Рижском театре.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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