Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
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Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином

Актриса Дакота Джонсон дала интервью изданию Vanity Fair в преддверии премьеры нового фильма со своим участием — "Доводы рассудка" по роману Джейн Остин. Актриса поговорила с журналистом о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд, съемках "50 оттенков серого", своих отношениях с Крисом Мартином и лимфодренажном массаже с помощью вибратора.


Дакота Джонсон

Джонсон прокомментировала одну из самых резонансных тем последних месяцев — суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд по делу о клевете, который завершился победой Деппа. За ходом заседаний в прямых трансляциях из зала суда следили миллионы людей. Просмотры набирали и многие архивные видео, связанные с ситуацией, в том числе и ролик, где Дакота реагирует на травмированный палец Джонни Деппа на пресс-конференции 2015 года. Называется видео "Тот самый момент, когда Дакота Джонсон знала, что Эмбер Херд была жестока к Джонни Деппу".

Я подумала: "Ради бога, почему? Почему я в это вовлечена?". Я совсем этого не помню, но, пожалуйста, вытащите меня из этой ситуации. Не позволяйте этому зайти дальше. Вы представляете, о боже, если бы меня вызвали для свидетельских показаний? Я не могу поверить, что люди смотрят [суд] как шоу. Это драма в зале суда, и мое сердце разрывается. Это так, так, так безумно. Люди чертовски странные. Интернет — это дикое, дикое место,

— сказала Дакота.


Актриса также признала, что есть вещи, которые она, вероятно, никогда не скажет публично из-за риска для людей в ее положении. "Культура отмены" в нынешнем ее виде вызывает у Дакоты скептицизм.

С чем я борюсь в отношении "культуры отмены", так это с самим термином "культура отмены" — всей концепцией "отмены" человека. Ни один человек не живет без ошибок. Смысл жизни в том, чтобы понять это. Обижать других людей, причинять вред другим людям — это ненормально. У этих действий будут последствия. Но концепция, когда пользователи соцсетей решают, что кто-то внезапно "перестал существовать", ужасна, душераздирающа и неверна. Я думаю, что это пройдет,

— сказала Дакота.


Актриса также рассказала о трудностях на съемках фильма "50 оттенков серого", который сделал ее популярной. Фильм был снят по эротическому роману Э. Л. Джеймс (настоящее имя — Эрика Леонард) и, по словам актрисы, писательница сильно влияла на съемочный процесс.

Я подписалась на совсем другую версию фильма, который мы в итоге сняли. Я была молода. Мне было 23. Так что это было страшно. Было много разных разногласий. Я никогда не могла говорить об этом правдиво, потому что вы хотите правильно продвигать фильм. Я горжусь тем, что мы сделали в итоге, все получилось так, как должно было получиться, но это было сложно. Мы делали дубли фильма, которые хотела снять Эрика, а затем мы делали дубли, которые хотели снять мы. Накануне вечером я переписывала сцены со старыми диалогами, чтобы добавить строчку тут и там. Это было похоже на беспредел все время,

— вспомнила Дакота.


При этом актриса отметила, что не жалеет о съемках, опровергла слухи о вражде с партнером, актером Джейми Дорнаном, и заверила, что на площадке к ней относились хорошо.

Эрика очень милая женщина, она всегда была добра ко мне, и я благодарна ей за то, что она хотела, чтобы я снялась в этих фильмах.

Актриса упомянула в интервью и своего бойфренда Криса Мартина, с которым она встречается почти пять лет. По ее словам, они "по-настоящему никогда не расставались друг с другом". Джонсон ездит с ним на гастроли (Мартин является солистом группы Coldplay), когда не занята на съемках.


Джонсон — голливудская актриса в третьем поколении. Ее бабушка, Типпи Хедрен, была музой Хичкока и наиболее известна по роли в фильме "Птицы". Но когда она отвергла ухаживания режиссера, он разрушил ее карьеру.

То, что случилось с моей бабушкой, было ужасно, потому что Хичкок был тираном. Он был талантлив и творчески плодовит и важен с точки зрения искусства, но власть может отравить людей,

— прокомментировала эту ситуацию Дакота.


Дакота также поделилась интересным бьюти-лайфхаком — иногда она использует свой вибратор в качестве лимфодренажного массажера для лица. Например, такую процедуру она прошла перед появлением на Met Gala в этом году. Использует актриса вибратор фирмы Maude — к ней она присоединилась несколько лет назад в качестве креативного содиректора.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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