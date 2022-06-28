DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
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DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно

DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно


В Microsoft Store сейчас есть возможность забрать бесплатно игру DARKLAND Ⅱ для Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра доступна бесплатно только в Швейцарии, но не составит труда ее забрать из браузера через Microsoft Store, авторизовавшись под своим аккаунтом. Достаточно перейти по ссылке, которая дана ниже, и забрать игру к себе на аккаунт.

DARKLAND Ⅱ

Наш главный герой, герой теней, должен пересечь долину, чтобы найти ключ, открывающий портал.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что в российском регионе игра DARKLAND Ⅱ сейчас доступна за $0,99, примерно такая же цена и во всех других регионах.

DARKLAND Ⅱ — классический ретро-платформер, который предлагает 50 уровней.



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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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