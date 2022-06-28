Действия США против России и Китая сравнили со стратегией Гитлера

Вадим Карасев

The Hill: попытки США планировать войну против РФ и КНР напоминают стратегию Гитлера

Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман написал в своей статье для The Hill.

По его словам, Гитлер который проиграл войну из-за того, что ввязался в борьбу «на два фронта». «Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли», — написал он.

Ульман отметил, что ошибка Соединенных Штатов не осталась незамеченной в России. «[Президент России Владимир] Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что из-за такой расстановки целей американской стороной Россия может обойти санкции Запада. Он добавил, что Соединенные Штаты вместо того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с Россией, вынужден тратить ресурсы на противостояние с КНР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз и НАТО собирают полноценную коалицию для войны с Россией, практически так же, как это делал Третий рейх. «В начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои знамена значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза, Европы для борьбы с СССР», — сказал он.