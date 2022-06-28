День 28 июня в истории

День российского букмекера (День организаторов пари).

Праздник был учрежден по инициативе саморегулируемой организации тотализаторов, и впервые прошёл 28 июня 2015 года на Центральном московском ипподроме.

Букмекер — профессиональный спорщик, принимающий денежные ставки на планирующиеся события и выплачивающий выигрыши в соответствии с заранее оговоренными вероятностями, определенными коэффициентами. Ставки в основном делают на спортивные соревнования, но пари можно заключить и на итоги политических, культурных, финансовых событий и даже на погоду. К примеру, можно поставить на результаты выборов или церемонии вручения «Оскара».

76 лет назад (1946) на Горьковском автозаводе начался серийный выпуск ГАЗ-М-20 («Победа»).

Создавать автомобиль начали ещё в годы Великой Отечественной войны. Существует легенда, что машину хотели назвать «Родина», но когда в 1944 году Иосифу Сталину демонстрировали образец, он спросил: «И почём мы будем «Родину» продавать?». Автомобиль спешно переименовали в «Победу».

Для того времени ГАЗ-М-20 был весьма комфортабельной машиной. На ней устанавливали обогреватель салона, электрические указатели поворотов, а на последних модификациях - даже радиоприёмник.

В 1947 году «Победа» была удостоена медали на всемирной автомобильной выставки в Брюсселе.

Автомобиль производился на Горьковском автомобильном заводе до 1958 года. Всего было выпущено более 240 тысяч «Побед» различных модификаций.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков был освобожден г. Петрозаводск.

Город был оккупирован в октябре 1941 года финляндской Карельской армией и переименован в «Яанислинна» («Крепость на Онего»). В Петрозаводске были созданы 7 концлагерей, заключению в которые подлежали русские мужчины 1891—1924 годов рождения.

21 июня 1944 года войска Карельского фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию, целью которой было освобождение Южной Карелии, в том числе, столицы Карело-Финской ССР — Петрозаводска. Успешное наступление советских войск заставило финское командование начать отступление из Петрозаводска. 28 июня город был освобожден. В тот же день в Москве в честь этого события состоялся праздничный салют — 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2015 года Петрозаводск был удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

80 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны началась Воронежско-Ворошиловградская стратегиче­ская оборонительная операция.

В операции, которая продлилась 27 дней (до 24 июля), принимали участие войска Брянского, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. Им противостояла немецкая группа армий «Юг». К началу операции советские войска не успели закрепиться на занятых рубежах и создать прочную оборону. Немецкие войска, владея стратегической инициативой, отбросили

советские войска в район Воронежа и на восточный берег Дона (глубина отступления — 150-400 км).

В результате Воронежско-Ворошиловградской операции потери Красной Армии составили 568 тысяч 347 человек, из них 370 тысяч 522 убитых и пропавших без вести.

152 года назад (1870) император Александр II году утвердил «Городовое положение».

Согласно документу, в городах создавались Городская дума (законодательный орган), Городская управа (исполнительный орган) и Городское избирательное собрание.

Депутаты Думы на четыре года избирали Городского голову, который утверждался на пост губернатором или министром внутренних дел.

На органы городского самоуправления возлагались административно-хозяйственные функции. Это — благоустройство города, народное образование, здравоохранение, общественное призрение, попечение о развитии торговли и промышленности.

Бюджет городов формировался за счёт налогов и сборов с недвижимости, доходов от эксплуатации городских имуществ, пошлинных сборов и отчислений из казны.

Нормы Городового положения 1870 года действовали до принятия нового Положения о городском управлении в 1892 году.

157 лет назад (1865) указом императора Александра II было образовано Министерство путей сообщения.

Ведомство было создано на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Его возглавил Павел Петрович Мельников.

243 года назад (1779) императрица Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода.

До начала XIX века москвичи брали питьевую воду из рек, прудов и специально вырытых колодцев. 28 июня 1779 года императрица Екатерина II подписала указ, в котором повелела «изыскать и провести в город воду хорошего качества и в достаточном количестве».

Источником водоснабжения Москвы стали ключи недалеко от села Большие Мытищи. Строительство Мытищинского водопровода велось 25 лет. Для своего времени он представлял собой сложнейшее инженерное сооружение. Из специальных бассейнов, построенных в селе, вода шла в Москву самотёком по 21-километровому каналу. Из сооружений, входящих в Мытищенский водопровод до наших дней сохранился лишь Ростокинский акведук через реку Яузу.

После открытия водопровода в Москву начали ежедневно поступать около 300 тысяч ведер (1 ведро=12,3 л) чистой воды из мытищинских ключей.

31 год назад (1991) был упразднен Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Он был создан в 1949 году в ответ на американский «план Маршалла» (экономическая помощь, которую США оказывали странам, пострадавшим во Второй мировой войне).

Первоначально в СЭВ входили: СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия. Позднее к ним присоединились ГДР, Монголия и Вьетнам.

Советский Союз продавал социалистическим странам нефть и другое сырье по низким ценам, а также снабжал их технической документацией. Это способствовало экономическому росту в этих государствах.

Перестройка в Советском Союзе и крах социалистических режимов в Восточной Европе привели к тому, что 28 июня 1991 года в Будапеште страны-члены СЭВ подписали Протокол о расформировании организации, просуществовавшей более 40 лет.

103 года назад (1919) был подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

Поводом к её началу послужило убийство 28 июня 1914 года в Сараево наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франц Фердинанда, которое совершил член организации «Млада Босна» Гаврило Принцип.

Первая мировая война стала первым военным конфликтом мирового масштаба. В неё оказались вовлечено 38 из существовавших тогда 59 независимых государств. Военными действиями были охвачены Европа, Азия и Африка. За четыре года погибли 10 миллионов солдат и 12 миллионов мирных жителей.

В ноябре 1918 года между Антантой и Германией было подписано Компьенское перемирие, которое ознаменовало собой завершение Первой мировой войны. Окончательный же её итог подвел Версальский мирный договор.

По соглашению немцы теряли все свои колониальные владения и часть территории. Кроме того, Германия не имела право иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Немецкий флот мог включать в себя 6 легких броненосцев, 6 легких крейсеров, а также по 12 эсминцев и торпедных катеров.

453 года назад (1569) была подписана Люблинская уния.

Соглашением между Королевством Польским и Вели­ким княжеством Литовским была создана Речь Посполитая. Во главе государства стоял король, которого избирали совместно польские и литовские феодалы. Был создан общий сейм и единая денежная система. При этом и Польша и Литва сохраняли свою администрацию, казну, войско и суды.

Действие Люблинской унии формально прекратила Конституция, принятая в мае 1791 года.