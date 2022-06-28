День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с разными традициями и обрядами

День Фита в 2022 году отмечают 28 июня, праздник имеет необычные традиции и обряды, благодаря которым можно решить многочисленные проблемы. В этот день вспоминают мученика Вита Римского, он многое сделал для людей.

История праздника День Фита 28 июня 2022 года

28 июня по церковному календарю празднуют День Фита, в этот день люди выпасают свой скот, считается, что выпасть животное в этот день могло иметь целый год здоровый вид. Если люди не уделяли ей особое внимание, то она могла умереть. 28 июня в церкви ставят свечи за святого мученика Вита, который многое сделал для людей с христианской верой.

Много лет назад в одной деревне родился мальчик, которого родители назвали Вита. Когда ему исполнилось 5 лет, он начал вместе с родителями ходить в церковь, читал различные молитвы и просил Господа Бога наградить его целебной силой. Как только Вита подрос, он мог исцелять людские души, помогал справиться с различными заболеваниями. Кроме дара исцеления имел силу, благодаря которой мог заставить язычников отречься своей веры и перейти к Господу Богу.





Когда на престол стал император Диоклетиан, сразу же началось гонение христиан, некоторые люди старались спрятать Вита от правителя. Родной отец под угрозами заставил покинуть ребёнка родной дом и уехать в другой город. Но император всё-таки приказал своему войску отыскать святого и привести его на суд. Несколько дней искали мальчика. Но сумели найти, когда привели к Диоклетиану, император начал просить отречься своей веры и перейти на сторону язычников.

Но мальчик отказался. Император приказал сначала поместить юношу в комнаты с красивыми девушками, Вит просил Бога не поддаться искушению, но когда это не помогло, решил прибегнуть к страшным пыткам. Сначала юношу сильно избили и поместили в кипящее масло, но когда Вит вышел из него целым и невредимым его сильно избили и повесили. Мальчик, которому было тогда только 12 лет, молился Господу Богу и его душа попала в рай.

Народные традиции, обряды и приметы, связанные с 28 июня

28 июня существует много традиций и обрядов связанные с данным днём. Главное в этот праздник рано утром пойти помолиться в церковь за святого мученика, целителя Вита, который помогал людям, исцелял от разных бед. Хозяйкам принято в этот день убирать в доме, печь различные угощения и усаживать гостей за стол, выставляя все лакомства.





Существует много разных примет и поговорок 28 июня Если на улице дождь, значит он продлится до конца лета. Много тумана к сильным ливням, если на улице жарко и сухо, значит будет лето очень тёплым. Если что-то посеять после 28 июня, не даёт хорошего урожая. Люди, которые родились 28 июня, очень интересные личности, они любят быть у всех на виду, обожают этот мир и всё, что с ним связано.