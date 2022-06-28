Для работы над Fable сейчас открыто 70+ вакансий от Playground Games

Вадим Карасев





Студия Playground Games сейчас работает над Forza Horizon и Fable. Для разработки Fable несколько лет назад был открыт отдельный офис, куда уже пригласили внушительную команду специалистов. Если верить информации от инсайдеров, разработка нового Fable ведется не без сложностей, но проблем катастрофического масштаба не наблюдается.

При этом, команда Fable продолжает активно расширяться, на что обратили внимание СМИ. На сайте Playground Games сейчас доступны десятки вакансий, как в команду Forza, так и в команду Fable. Тем не менее, новая RPG заметно больше нуждается в специалистах, свыше 70 человек ищет студия Playground Games для работы над Fable — аниматоры, дизайнеры персонажей, специалисты по работе с квестами, технические специалисты и так далее. Полный список доступных вакансий можно посмотреть здесь.

Напомним, что новый Fable не показывали с момента анонса, у игры нет даже примерного релизного окна.