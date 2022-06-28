Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку
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Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку

Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычкуВрач Мясников заявил, что риск развития гастрита снижает тщательное пережевывание пищи

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычку, снижающую риск развития гастрита. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что снизить вероятность возникновения этого заболевания можно, если тщательно пережевывать пищу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик объяснил, как правильное пережевывание пищи благоприятно скажется на здоровье. «Мы измельчаем пищу, пропитываем ее ферментами слюны, и процесс перерабатывания пищи начинается уже в полости рта», — объяснил доктор.

По словам специалиста, затем пища попадает в желудок, где есть кислое содержимое. «Желудок — мышечный мешок, который все это измельчает, и дальше все идет в щелочную среду», — заключил телеврач.

Ранее врачи и ведущие программы «Жить Здорово» на Первом канале Елена Малышева, Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус опровергли распространенные заблуждения о гастрите. В частности, Шубин назвал мифом мнение о том, что употребление супов может защитить желудок от этого заболевания. Вместе с тем специалисты назвали верным мнение о том, что прием обезболивающих препаратов может увеличивать риск развития гастрита.

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По материалам: lenta.ru

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