Екатерина Волкова поделилась фото в бикини, восхитив стройной фигурой
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Екатерина Волкова поделилась фото в бикини, восхитив стройной фигурой

Екатерина Волкова поделилась фото в бикини, восхитив стройной фигурой
48-летняя актриса Екатерина Волкова  не стесняется публиковать фото в купальнике, даже став бабушкой. Звезда картин «Скорая помощь», «Дорога домой», «Доктор Преображенская» Екатерина Волкова недавно впервые стала бабушкой. 12 февраля 2022 года у нее родился внук. Артистка признавалась, что наслаждается новым амплуа и с удовольствием нянчится с малышом. Однако многие поклонники отмечают, что у них язык не поворачивается назвать актрису бабушкой, поскольку она выглядит как молодая девушка. Екатерина Волкова следит за своей фигурой, поэтому без стеснения публикует снимки в купальнике без фотошопа и фильтров. Сегодня самый жаркий день в году, и многие звезды поспешили к воде и наслаждаются купанием. Екатерина Волкова поделилась снимком в бикини.
«Водичка – парное молоко!» — восхитилась она. А поклонники тут же завалили ее комплиментами. Екатерина всегда выглядела хорошо, но сейчас поклонники отметили, что она смотрится совсем юной и худенькой.
«Как вам удалось так похудеть?», «Какая красотка, прямо девочка!», «Екатерина, так держать, вы пример для всех!» — прокомментировали они. Волкова уверена, что самый лучший способ держать себя в форме — это не есть после 18 часов. «Я даже будильник себе завела, который в шесть вечера звенит, как бы сообщая мне: «Ваше время истекло!» Мы же, городские жители, заедаем свой стресс. И когда поели и хочется добавки, этот момент нужно переждать, досчитав до 30, — говорит Волкова. —  И, конечно, пить воду. К сожалению, у меня не получается выпивать два литра воды в день. Но вот полтора литра — легко. Я даже на съемочной площадке все время прошу ассистентов подносить в свободные минуты воду. А если пить мало, то тело и лицо моментально отекают». Екатерина приветствует интервальное голодание, потому что с ним можно добиться плоского живота. «Я сейчас так и питаюсь. В 18 часов вечера заканчиваю все приемы пищи, а начинаю завтракать в 12 -13 часов дня. Мне повезло, потому что утром у меня нет аппетита, — говорит Волкова. — В день обычно ем 1-2 раза, в промежутке могу перекусить яблоком. Главное занять себя, переключить внимание, чтобы не думать о еде».
# Шоу-бизнес Волкова Екатерина Юрьевна
По материалам: z-aya

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