Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
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Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ

Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГSeznam zprávy заявило, что проблемы с поставками газа в Германию ударят по Чехии

Проблемы с поставками газа в Германию ударят по Чехии, соседней европейской стране. Издание Seznam zprávy предсказало существенное сокращение импорта голубого топлива.

Отмечается, что снижение объемов российского экспорта по трубопроводу «Северный поток» не позволит заполнить европейские газохранилища в срок при подготовке к отопительному сезону, поскольку покупатели получают на сотни миллионов кубических метров в сутки меньше, чем привыкли.

Чехия получает газ из России по тому же маршруту, что и ФРГ. Глава Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор заявил, что у Европы стоит задача заполнить хранилища минимум на 80 процентов, что возможно только в случае возобновления нормы поставок по трубопроводу.

В настоящее время Европа пытается запастись газом перед началом отопительного сезона. Планы довести заполненность хранилищ до уровня в 80 процентов оказались под угрозой после того, как Россия сократила транзит по газопроводу «Северный поток» в Германию на 60 процентов, сославшись на технические проблемы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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