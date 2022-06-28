Фанатка уронила Максим на сцене
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Фанатка уронила Максим на сцене

Фанатка уронила Максим на сцене

Совсем недавно певица Максим, после длительного перерыва из-за серьезной болезни, возобновила свою концертную деятельность. 25 июня певица выступила на фестивале «Уральская ночь музыки-2022» на одной из главных сцен на Плотинке в городе Екатеринбурге. Правда, с артисткой там произошла неприятность прямо на сцене, которая на некоторое время выбила молодую исполнительницу из колеи.

Во время третьей песни на сцену вдруг выбежала фанатка, сзади тут же побежал охранник, но не успел вовремя остановить женщину. Она успела добежать до певицы и попыталась ее обнять. Бегущий сзади охранник схватил зрительницу и поволок ее со сцены.

Фанатка же схватилась за руку Марины и буквально повалила ее с ног. Артистка упала, сильно испугалась, перестала петь и терла руку, словно ей сделали очень больно. Собравшись с силами, МакSим продолжила выступление, и, по словам публики, уже со следующей песни улыбалась и общалась с фанатами так, словно ничего не произошло. Фанатку же вынесли со сцены, вывели за пределы площадки и передали стражам порядка.



Людмила, та самая фанатка, с удовольствием ответила на вопросы журналистов, которые быстро ее отыскали. Она заявила, что не хотела сделать ничего плохого, а во всем виноват охранник, который сильно ее отдернул. Людмила просто хотела обнять Марину, и попросить автограф. Она принесла любимой артистки свои извинения.

Марина в свою очередь ответила, что все понимает, не держит зла и писать заявление в полицию не будет. Но по певице было видно, что она не на шутку перепугалась от такого проявления любви фанатки.

В сети ругают охранников, которые не уследили и пропустили нарушительницу порядка на сцену. Многие сочувствуют МакSим, но каждый уверен, что фанатка выбежала с добрыми намерениями, просто не подумала о последствиях.


«Зачем так пугать артистку? Уверен, девушка выбежала с добрыми намерениями и повалила случайно, но люди, контролируйте свои чувства и будьте осознаннее», «Девушка не нападала, а хотела обнять. Если бы охранник не оттаскивал и Максим бы не упала. Охрана для видимости что ли?», «Мне иногда жалко звёзд из-за такого», «Просто пьяная леди которая любит песни», «И звукарь плохо сработал, и охрана».

Также многие подписчики отметили, что все же Марина поет под фонограмму. Они отмечают, что когда артистку дернули, даже голос не сбился:

«За концерт, который идет под полную фанеру, надо платить ксерокопиями денег», «Даже вокал не сбился, когда ее дёрнули. Чудесные свойства фанеры!», «Это была проверка на фанеру. Прямо на сцене».

Напомним, что певица МакSим прошлым летом тяжело перенесла коронавирус. Марина 1,5 месяца пролежала в коме, и многие уже не верили, что она поправиться. После исполнительница буквально училась жить заново – ходить, говорить, есть. Сейчас Марина чувствует себя хорошо.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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