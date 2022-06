Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подтвердил, что регулятор считает биткоин товаром. Об этом он заявил в эфире CNBC.

Генслер напомнил, что криптовалюты являются спекулятивным классом активов. Когда люди инвестируют в "биткоин и сотни других токенов", они рассчитывают на прибыль, добавил он.

По его словам, многие из этих "криптофинансовых активов" обладают ключевыми атрибутами ценных бумаг и находятся в ведении Комиссии.

"Некоторые, такие как биткоин, и это единственное, что я собираюсь сказать, потому что я не намерен обсуждать ни один из этих токенов, но мои предшественники и другие говорили, что они — товар", — сказал Генслер.

Сторонники первой криптовалюты позитивно восприняли заявление главы SEC.

"Генслер стал вторым подряд председателем SEC, который назвал биткоин товаром, что делает практически невозможным изменение этой классификации в будущем. Очень важно, в самом деле", — написал основатель Blockchain Investment Group Эрик Вайс.

Gensler is the 2nd consecutive SEC Chair to declare that #Bitcoin is a commodity making it all but impossible for this classification to be altered in the future. Very significant indeed. https://t.co/pe6lNPq1EN

CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что это позволит "политикам, агентствам, правительствам и учреждениям поддерживать биткоин как технологию и цифровой актив для роста экономики и распространения прав собственности и свободы на всех".

Аналитик ETF в Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт назвал комментарий Генслера "не новостью, но определенно, позитивным". Однако, по его мнению, этого будет недостаточно, чтобы SEC одобрила на следующей неделе конвертацию биткоин-траста Grayscale в спотовый биржевой фонд. Шансы близки к нулю, добавил он.

This isn't new from Gensler, but definitely positive IMO. Unfortunately this isn't enough for approval of $GBTC's conversion into a spot #Bitcoin ETF. Odds of SEC approval next week (or this week) are near zero in our opinion. https://t.co/mvRnkajGdd