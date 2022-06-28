Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и в России добро не профукать»
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Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и в России добро не профукать»

Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и в России добро не профукать»

Собчак снова на острие скандала после публикации информации о Екатерине Гордон. Телеведущая не стала молчать и ответила обидчице.


Гордон не стала терпеть слухи о себе, которые распускает Собчак. 40-летняя телеведущая считает, что Екатерина имеет протекцию в высших кругах власти, поэтому до сих пор востребована в профессии. Но юристу не понравились эти слова. В соцсетях она жестко ответила ей, припомнив старые грехи.

«Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить и в России добро свое не профукать. Если выбирать между твоим «кланом вечного обмана» и кланом, при котором столуются Симоньян и Соловьев, то я выберу не тебя», — сказала Гордон.

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Отметим, что весной СМИ активно писали о том, что Собчак из-за спецоперации по защите Донбасса решила получить израильское гражданство. Сама теледива не подтвердила, но и не опровергла этот факт — отметив лишь, что продала в Москве квартиру и купила на эти деньги недвижимость в Дубае.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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