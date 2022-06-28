Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
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Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах

Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентахГосдума одобрила во втором чтении создание реестра лиц, аффилированных с иноагентами

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку к законопроекту об иностранных агентах, предусматривающую создание реестра физических лиц, связанных с иноагентами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая поправка дополняет проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» статьей «Единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами».

Согласно статье, аффилированным признается физическое лицо, которое входит в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанных иностранными агентами, а также являющееся их учредителем, членом, участником или руководителем.

Кроме того, аффилированным с иноагентом может быть признано физическое лицо, которое осуществляет политическую деятельность и получает денежные средства от иностранных агентов, в том числе через посредников.

7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект о контроле за иностранными агентами, обобщающий нормы контроля, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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