Госдума приняла закон о господдержке участников технополиса Минобороны в Анапе

Для обеспечения работы Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны, находящегося в Краснодарском крае, создадут Фонд развития Технополиса. Такой закон Госдума (№1202726-7) приняла 28 июня. В пресс-службе Минобороны сообщили «Парламентской газете», что с 1 сентября в технополисе откроется новый кадетский корпус «Школа технологий будущего» и уже идет отбор кандидатов.

Основные задачи технополиса «Эра» — это создание инновационных технологий, внедрение передовых идей и разработок в создание новых вооружений, военной и специальной техники, воспитание высококвалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, привлечение молодых ученых, а также организация научных исследований в интересах укрепления обороноспособности, пояснил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

По новому закону опорный банк для оборонно-промышленного комплекса должен учредить Фонд развития Технополиса. Задача фонда — финансово обеспечивать научно-технологическую работу в интересах обороны и безопасности страны, в том числе на условиях софинансирования за счет различных источников, не запрещенных законодательством. Кроме того, он должен помогать продвигать полученную продукцию и контролировать использование выделенных на программы и проекты Технополиса средств.

Фонд будет иметь право оказывать участникам Технополиса поддержку, в том числе, юридические, образовательные и рекламные услуги, предоставлять им займы, имущественные взносы и пожертвования. Он сможет приглашать инвесторов, заниматься инвестициями самостоятельно, проводить конкурсы на финансирование проектов, в том числе за счет грантов, покупать имущество, заключать соглашения с органами власти и организациями и представлять властям предложения о реализации программ и проектов «Эры».





Также закон уточняет правила функционирования инновационного технополиса. В том числе, он уточняет полномочия Совета Технополиса. В частности, он принимает решения о предоставлении статуса участника Технополиса. Также определяют порядок образовательной деятельности на территории «Эры», управления имуществом и другие вопросы.

«Уверен, что на этой научной площадке, будет сделано много открытий на благо развития Вооруженных Сил и нашего государства», — отметил Андрей Картаполов.

В пресс-службе Минобороны рассказали «Парламентской газете», что в Военном инновационном технополисе «Эра» начался отбор кандидатов для обучения в новом кадетском корпусе «Школа технологий будущего», созданном по решению министра обороны Сергея Шойгу. В этом году 1 сентября кадетский корпус откроет двери для своих первых воспитанников. «Уже сегодня все желающие могут подать документы для зачисления в списки кандидатов на поступление», — рассказали в пресс-службе. С подробной информацией, включая правила поступления, можно ознакомиться на странице технополиса.

Спецификой образования в школе будет интеграция образовательного пространства школы в научное пространство технополиса «ЭРА» с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Воспитанники будут включены в проектно-исследовательскую деятельность в испытательных лабораториях технополиса.

Выпускники «Школы технологий будущего» в первоочередном порядке будут рассматриваться в качестве кандидатов для поступления в профильные высшие учебные заведения Минобороны России, такие как Военно-медицинская академия, Военная академия РХБ защиты, Краснодарское высшее военное училище, Военный университет радиоэлектроники, отметили в пресс-службе Минобороны.