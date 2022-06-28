Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
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Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями

Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
Как оказалось, из любительницы тату Клавдии Безверховой и из мачо Артёма Гранта получилась отличная пара. Как оказалось, девушка решила уйти в запой сразу с двумя мужчинами, а Грант растерян и не знает, что делать в такой ситуации. Как оказалось, из любительницы тату Клавдии Безверховой и из мачо Артёма Гранта получилась отличная пара. Как оказалось, девушка решила уйти в запой сразу с двумя мужчинами, а Грант растерян и не знает, что делать в такой ситуации. В самом начале Клава просто решила немного погулять за периметром. При этом Артём попросил её общаться с противоположным полом так, чтобы он об этом знал и в случае чего они могли договориться. Он был готов к изменам со стороны девушки, однако её исчезновение с проекта стало для парня неожиданностью.

В самом начале их совместного пути Грант тоже бросал девушку на целых четыре дня одну на проекте. Однако действия Безверховой сейчас позволили ей буквально вытереть об парня ноги.

Некоторое время назад Безверхова сделала татуировку с именем своего избранника, а сейчас она серьёзно его унизила на глазах у всей страны. Ее настроение изменилось с такой бешеной скоростью, что телезрителям не удалось как следует привыкнуть к этой паре. Также появились слухи, что девушка нашла себе на проекте нового парня и скоро приведёт себе на проект. После этого на Дом-2 должна будет появиться её мама с сын Роберт.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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