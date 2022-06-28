Иосиф Пригожин предложил лишить Little Big российского гражданства из-за их клипа. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет
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Иосиф Пригожин предложил лишить Little Big российского гражданства из-за их клипа. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет

Иосиф Пригожин предложил лишить Little Big российского гражданства из-за их клипа. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет

Назревает конфликт между Иосифом Пригожиным и участниками российской панк-рейв-группы Little Big. Продюсер певицы Валерии резко высказался по поводу нового клипа Generation Cancellation, которым коллектив выразил свое отрицательное отношение к спецоперации на территории Украины. Пригожин предлагает лишить находящихся сейчас в Лос-Анджелесе музыкантов российского гражданства.

В интервью для NEWS.ru Пригожин заявил:

Тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, "самое миролюбивое государство в мире", и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон.

Ответ от Little Big не заставил себя долго ждать. В официальном инстаграм-аккаунте* группы появился кадр, на котором солистка Софья Таюрская держит фотографию Иосифа Пригожина, сопровожденный подписью:

У меня стоит на коленях тот, кто призываешь лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?


Илья Прусикин и Софья Таюрская в клипе Generation Cancellation

В телеграм-канале "Только никому" об этой истории написали так:

Иосиф, как всегда, на передовой и совесть нации. Но, похоже, у почти что победителей "Евровидения", которые выпустили на днях антивоенную песню, есть что предъявить продюсеру Валерии. Зная Пригожина, <можно предположить, что> отъедет, а могло бы быть горячо.

Little Big впервые высказались против спецоперации еще 24 февраля. На прошлой неделе коллектив выпустил клип на песню Generation Cancellation, и музыканты снова призвали прекратить военные действия "в Украине и во всем мире". Они сообщили, что покинули страну, так как не согласны с действиями российского правительства. За четыре дня видео набрало почти 4,5 миллиона просмотров и более 39 тысяч комментариев.

*Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ)


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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