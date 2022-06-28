Эксперт: Включенность президента в молодежную политику определяет приоритеты ее реформирования

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин считает, что сейчас переломный момент в истории, когда идет полномасштабная перезагрузка молодежной политики России, а личная включенность президента определяет приоритеты ее реформирования.

По словам эксперта, День молодежи в этом году — особенный праздник.

"Он проходит в переломный момент истории, когда идет полномасштабная перезагрузка молодежной политики России. Молодые люди становятся главными адресатами и бенефициарами перемен: именно на них полагается государство, именно они инициируют новые проекты. В этом синтезе рождается результат — молодежный бренд востребован, перспективы развития обозначены", - уверен политолог.

Он отмечает, что ставка на молодежь обусловлена как поколенческими, так и конъюнктурными факторами. Эксперт поясняет, что основными проводниками молодежных инициатив стали депутат Госдумы Артем Метелев и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, которые гораздо лучше понимают проблемы молодых, в отличие от представителей старшего поколения. Предлагая новые направления взаимодействия школьникам и студентам, они удовлетворяют главный запрос молодежи на "интересное взросление" в рамках имеющихся социальных лифтов.

Эксперт также добавляет, что эффективная молодежная политика купирует риск вовлечения студентов и школьников в несанкционированные протесты. "Точечная работа властей на этом направлении позволила интегрировать молодежь в системные проекты, повысить их занятость и обеспечить достойными условиями для карьерного продвижения. Все это крайне важно в контексте выборов 2024 года и дальнейшей трансформации статуса молодых людей — их воздействие на социально-политическую повестку страны будет более значимым", - считает Гераскин.

Он подчеркивает, что новым временам нужны новые герои. Платформы, премии, символические праздники — это не только знак внимания поколению, а реально работающие молодежные лифты.

"Тот подход, который использует государство, является во всех смыслах уникальным в мировой практике. Ценностная база, финансирование, личная включенность Президента в вопросы молодежной политики определяют приоритеты ее реформирования в долгосрочной перспективе. Став уже мейнстримом, с каждым годом она выходит на качественно новый уровень и охватывает все большее количество людей", - уверен эксперт.