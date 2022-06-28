Эван Макгрегор рассказал о тяжелом разводе и реакции дочери на его новую семью: "Была отчужденность"

Вадим Карасев

В интервью британскому GQ актер Эван Макгрегор рассказал о том, как изменились его взгляды на воспитание детей с появлением сына, а также о сложном периоде взаимоотношений с дочерью Кларой от предыдущего брака.

Отношения со старшей дочерью — 26-летней Кларой — в последние годы прошли настоящую проверку на прочность. В 2017 году после более чем 20 лет семейной жизни Эван подал на развод с матерью Клары, Евой Мавракис. Тогда в прессу попали фото папарацци, на которых актер целуется со своей коллегой по фильму "Фарго" Мэри Элизабет Уинстэд. Клара довольно резко отреагировала на эти фото: она оскорбительно отозвалась о Мэри, а своего отца назвала "засранцем".

Но недавно отношения Эвана и Клары снова потеплели — во многом благодаря работе над совместным фильмом, идея которого пришла Кларе.

Фильм "Ты поешь громко, я пою громче" (You Sing Loud, I Sing Louder) посвящен поездке отца и дочери, где персонаж Эвана отвозит свою дочь, которую играет Клара, в реабилитационный центр. Хотя сама поездка является вымышленной, взаимоотношения героев и то, что отец пытается помочь своей дочери, основаны на собственном опыте Клары.

Она сказала мне, что ей пришла в голову идея написать историю о нас. Сначала я немного нервничал. Я не знал, что это значит. Я сел, чтобы прочитать это, и я был потрясен. Это была красивая история о нас. Там есть неточности и придумки, но они все равно отражают нашу отчужденность на какое-то время. Я был так впечатлен историей, юмором. В этом есть своего рода признание, которым я очень гордился и которое сблизило нас. Я чувствовал, что она поняла больше, чем я думал,

— сказал Макгрегор.





Клара с сыном Эвана Макгрегора Лори

Актер отметил, что дочь приняла его позицию, а также поняла, что значит "воспитывать кого-то, кто попал в трудную ситуацию".

Это чертовски сложная ситуация. Ты так боишься того, что может случиться. Ты сделаешь все на свете, лишь бы перестать их терять.

Эван также прокомментировал свой тяжелый развод и неприятное расставание с первой женой.

Развод в семье — это взрыв бомбы в жизни каждого и в жизни моих детей. Восстановление после этого все еще продолжается,

— признал актер.

В этом году шотландский актер женился на Мэри Элизабет Уинстэд, с которой у него есть годовалый сын Лори. Эван признался, что пересмотрел свой взгляд на баланс работы и личной жизни и теперь во что бы то ни стало хочет как можно больше присутствовать в жизни малыша.

Я просто хочу быть рядом. Я не хочу уезжать на четыре месяца в Румынию [на съемки]. Если так будет нужно, значит, так будет нужно, но я приложу все усилия, чтобы этого не допустить,

— сказал Макгрегор, отметив, что десятилетиями жил так, что дольше чем на четыре месяца на одном месте не задерживался.





Эван Макгрегор с сыном Лори

Период рождения детей в первом браке Макгрегора с Евой Мавракис совпал со взлетом его популярности после выхода фильма "На игле" в 1996 году.

Раньше я просто чувствовал себя цыганом-кочевником. Да, я в первую очередь всегда был отцом, но я постоянно отсутствовал,

— признал Эван, говоря о воспитании четырех дочерей от первого брака.









Надя Бесчетникова