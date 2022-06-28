Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что с ней случилось во время погружения в океан. Юлия Барановская обожает путешествия. Телеведущая посетила немало мест в России и за границей. На этот раз многодетная мама отправилась на Мальдивы. Вот только там с бывшей избранницей Андрея Аршавина случилось несчастье. Юлия Барановская пострадала во время плавания с гигантскими скатами на Мальдивах. Телеведущая надеялась осуществить одно из своих давних желаний. Она отважилась на погружение в океан. По словам Барановской, поначалу она испытала восторг. Скаты, которых было больше ста, кружились вокруг нее, прижимаясь своими «пузиками». Однако вскоре восторг многодетной мамы сменился настоящим ужасом. Звезда случайно вдохнула воздух через трубку. Последняя наполнилась водой.«Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже», - поделилась Барановская. Неподалеку дежурили работники отеля, в котором остановилась теледива. Они увидели неладное и бросились спасать Юлию от гибели. По словам знаменитости, которая была на волосок от смерти, сейчас она переосмыслила свою жизнь и взглянула на привычные вещи по-новому. Ранее знаменитость делилась планами родить еще одного ребенка, а может, двоих. «Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится он тебе?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений», - откровенничала Барановская. Главными людьми в ее жизни остаются дети. От отношений с Аршавиным она воспитывает сыновей Артема, Арсения и дочь Яну.