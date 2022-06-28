Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах

Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что с ней случилось во время погружения в океан. Юлия Барановская обожает путешествия. Телеведущая посетила немало мест в России и за границей. На этот раз многодетная мама отправилась на Мальдивы. Вот только там с бывшей избранницей Андрея Аршавина случилось несчастье. Юлия Барановская пострадала во время плавания с гигантскими скатами на Мальдивах. Телеведущая надеялась осуществить одно из своих давних желаний. Она отважилась на погружение в океан. По словам Барановской, поначалу она испытала восторг. Скаты, которых было больше ста, кружились вокруг нее, прижимаясь своими «пузиками». Однако вскоре восторг многодетной мамы сменился настоящим ужасом. Звезда случайно вдохнула воздух через трубку. Последняя наполнилась водой.
«Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже», - поделилась Барановская. Неподалеку дежурили работники отеля, в котором остановилась теледива. Они увидели неладное и бросились спасать Юлию от гибели. По словам знаменитости, которая была на волосок от смерти, сейчас она переосмыслила свою жизнь и взглянула на привычные вещи по-новому. Ранее знаменитость делилась планами родить еще одного ребенка, а может, двоих. «Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится он тебе?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений», - откровенничала Барановская. Главными людьми в ее жизни остаются дети. От отношений с Аршавиным она воспитывает сыновей Артема, Арсения и дочь Яну.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Волейбол ногами
Волейбол ногами
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет около Култука
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с разными традициями и обрядами
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года

Топ на сегодня

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России

Еще по теме

Юлия Барановская призналась, что для нее самое главное в отношениях с детьми
Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах
Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Юлия Барановская опять судится с Андреем Аршавиным из-за алиментов